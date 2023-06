Venlafaxina: para que serve, como tomar e efeitos colaterais

A Venlafaxina é um medicamento que inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina no cérebro, o que melhora o humor e, consequentemente, age no tratamento da depressão, transtorno de ansiedade generalizada (TAG), transtorno do pânico e de ansiedade social. Nas drogarias, o fármaco pode ser encontrado sob os nomes comerciais de Efexor XR, Cloridrato de Venlafaxina, Venlift OD, Alenthus XR, Vensate LP ou Venlaxin.

Para o uso do remédio, é necessário que haja acompanhamento e prescrição médica durante o tratamento, por tratar-se de um medicamento de controle especial, conforme a Portaria 344/98, do Governo Federal.

Para que serve a Venlafaxina? (Benefícios)

Eficaz no tratamento da depressão e depressão com ansiedade associada, melhorando o humor do paciente;

Previne episódios de recaídas depressivas;

Trata os sintomas associados ao transtorno de ansiedade generalizada (TAG);

Reduz problemas de fobia social;

Eficaz no tratamento de agorafobia e transtorno do pânico.

Como tomar a Venlafaxina?

Encontrada nas farmácias nas formas de cápsulas de liberação imediata e ação prolongada, a Venlafaxina está disponível nas dosagens 37,5mg, 75mg e 150 mg. De acordo com a farmacêutica Simone Sena, a dose inicial para o uso do medicamento controlado dependerá das condições clínicas do paciente, conforme a avaliação feita pelo médico do caso.

"Geralmente, a dose inicial recomendada é de 75 mg por dia, dividida em doses menores, podendo ser ajustada pelo médico conforme a resposta do paciente. O tempo para sentir a melhora dos sintomas varia de pessoa para pessoa. Pode levar algumas semanas de uso regular do medicamento para serem observados os efeitos terapêuticos completos", explica.

O que tem na Venlafaxina?

Cada comprimido contém Venlafaxina e os excipientes óxido de ferro vermelho, óxido de ferro amarelo, celulose microcristalina, lactose monoidratada, amidoglicolato de sódio, dióxido de silício, estearato de magnésio.

Quais os riscos da Venlafaxina?

"Pode causar efeitos colaterais, como náuseas, tonturas, sonolência, insônia, agitação, ansiedade, sudorese, boca seca e distúrbios sexuais", informa Simone.

Conforme orientado pela farmacêutica, o uso do fármaco não é recomendado em pacientes que apresentam hipersensibilidade à Venlafaxina, em uso concomitante de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs), como o Isocarboxazida, Moclobemida ou Fenelzina. Além disso, não pode ser administrado dentro de 14 dias após a interrupção de um IMAO.

Qual o efeito colateral da Venlafaxina?

Reações muito comuns

Insônia;

Dor de cabeça;

Tontura;

Sedação;

Constipação;

Náusea.

Reações raras - informe ao médico se você apresentar

Agrunolocitose - ausência de células de defesa;

Anemia aplástica - diminuição da produção de glóbulos vermelhos do sangue;

Pancitopenia - diminuição de todas as células do sangue;

Secreção inapropriada do hormônio antidiurético - alteração na secreção do hormônio ADH;

Episódios de delírio;

Convulsões;

Síndrome da serotonina - alterações do estado mental, dos movimentos entre outras;

Distonia - contração involuntária da musculatura, lenta e repetitiva.

