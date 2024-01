CIIR ultrapassa 90 mil atendimentos a pessoas com espectro autista em três anos

Com três anos de funcionamento, o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, já prestou 91.432 atendimentos nas mais diversas áreas, como enfermagem, serviço social, terapias individualizadas, terapias em grupos, acolhimento e outros serviços.

Composto por uma equipe multiprofissional composta por educadores físicos, fonoaudiólogos, terapeutas ABA, terapeutas ocupacionais, psicólogos, musicoterapeutas e psicopedagogos, o Natea/CIIR auxilia no desenvolvimento de usuários com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio de práticas baseadas em evidências científicas.

Segundo Sâmilly Batista, coordenadora assistencial, o atendimento é feito com base nas demandas pontuadas pela família e observadas no dia a dia. “Todo usuário, ao chegar no Natea, passa por uma avaliação inicial junto à equipe de acolhimento e, a partir do resultado de avaliação e discussão de caso, é montado um plano individualizado com uma agenda de terapias a serem realizadas, com carga horária compatíveis com cada caso. Após este ciclo, o usuário é reavaliado pela equipe para acompanhar a sua evolução e traçar novas metas terapêuticas, podendo ocorrer a transição de cuidados ou alta, se for o caso”, explica a gestora.

Vinculado à Secretaria de Saúde do Estado (Sespa), o Natea/CIIR é um dispositivo de saúde público idealizado pela Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), e funciona dentro da linha de reabilitação intelectual, atendendo paraenses a partir de três anos.

Suporte

O acompanhamento terapêutico é trabalhado no atendimento do usuário e é baseado em práticas com evidências científicas. A terapia ABA (Applied Behavior Analysis), sigla em inglês para “Análise do Comportamento Aplicada”, é considerada a intervenção com maior evidência para o tratamento de autismo quando se trata de intervenção terapêutica. Para isso, o atendimento é feito de maneira individualizada.

Além da terapia ABA, existem outras sete especialidades que compõem o quadro de serviços terapêuticos, como a Terapia Ocupacional Convencional, Atividade de Vida Diária (AVD), Integração Sensorial (IS), Psicomotricidade, Psicopedagogia, Fonoaudiologia e Musicoterapia.

Outra modalidade de atendimento ofertada no Natea/CIIR é a de grupos de habilidades sociais, voltada para o treino de repertório social que incentiva a conversação, interação social e generalização de repertórios sociais. Neste caso, são realizadas Oficinas Terapêuticas, Grupo de Habilidades Sociais e o Programa de Habilidades Funcionais, dentro da ‘Casa Funcional’. O serviço é conduzido por psicólogos e terapeutas ocupacionais, que treinam as habilidades de autocuidado, interações sociais e atividades diárias rotineiras. Tudo é dividido conforme faixa etária do usuário, do nível de suporte e das potencialidades do usuário.

Nicolas Duarte, de 12 anos, contabiliza ganhos significativos de desenvolvimento. A mãe, Regina Duarte, de 49 anos, destaca as pequenas e grandes vitórias. “Durante estes anos, ele evoluiu em atitudes como um simples cortar objetos com a tesoura. Hoje, consegue escrever as palavras que antes não sabia. A Musicoterapia trouxe a ele a identificação dos sons e, agora, até gosta de dançar. A terapia ABA ajudou muito na questão do comportamento. Me ajudou a identificar esses pontos no Nicolas que eu não conseguia perceber antes”, pontua.

Nateas

Para expandir o funcionamento e garantir o atendimento nos 144 municípios, o Governo do Pará estendeu o serviço do Nateas para o interior, começando pelos municípios de Capanema e Tucuruí. Já nas cidades de Marabá, Altamira, Santarém e em Breves, no arquipélago do Marajó, as unidades ainda estão em obras.

Centro de Formação

Para garantir qualidade nos serviços, foi inaugurado no fim de 2023 o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea). Localizado em Belém, o equipamento público tem capacidade para atender mais de 300 usuários da rede pública de saúde com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), na faixa etária a partir de 2 anos. O espaço oferece assistência baseada em critérios científicos e serve de laboratório para formação profissional especializada.

Política pública ao TEA

As iniciativas estão inseridas em uma série de iniciativas do Governo do Pará relacionadas à Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Peptea). A legislação também criou o Sistema Estadual de Proteção dos Direitos dos Autistas, que ampara o mapeamento referente às demandas de pessoas com autismo, no Pará.

Para obter acesso aos serviços do Natea, é necessário que o paciente seja encaminhado por meio de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município onde reside. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação Estadual (SER).

Serviço: O CIIR/Natea funciona na Rodovia Arthur Bernardes, n° 1.000, em Belém. Mais informações: (91) 4042.2157 / 2158 / 2159.