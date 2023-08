Cientistas prolongam vida de ratos idosos com transfusões de sangue de filhotes

Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade Duke (EUA) conseguiram um feito histórico ao prolongar a vida de ratos idosos com transfusões de sangue de filhotes. O estudo sugere que o sangue jovem pode ser a chave para retardar o processo de envelhecimento, com terapias de rejuvenescimento corporal e no aumento da expectativa de vida humana.

A pesquisa conseguiu estender a vida útil dos ratos mais velhos de 6% a 10%, o equivalente a seis anos em seres humanos. Os resultados foram publicados na revista Nature Aging. Essas descobertas indicam que os camundongos mais idosos podem se beneficiar de diversos componentes e substâncias químicas presentes no sangue dos jovens, que contribuem para sua vitalidade.

VEJA MAIS

A pesquisa baseou-se na técnica já existente conhecida como parabiose heterocrônica. Essa técnica envolve a fusão cirúrgica de dois animais de diferentes idades: um de 20 meses e outro de três meses, estabelecendo um sistema circulatório compartilhado entre eles. O estudo teve como objetivo investigar se os benefícios da cirurgia eram de curta duração ou longos.

Após a conexão dos sistemas circulatórios dos dois grupos de camundongos, eles foram separados para observar quanto tempo os ratos mais velhos viveriam. Outros estudos paralelos já conseguiram comprovar que a parabiose melhora o cérebro, o fígado e os músculos dos camundongos mais velhos. No entanto, a técnica não havia sido empregada para prolongar a vida desses animais até agora.

Pontos obsservados no estudo

Em um período de dois meses, os pesquisadres perceberam que os camundongos mais velhos mantiveram habilidades fisiológicas aprimoradas e viveram 10% mais do que os animais que não haviam passado pelo procedimento. Apesar disso, os pesquisadores alertam que aplicar a técnica de parabiose em seres humanos não apenas é impraticável, mas também antiético, já que isso significaria vincular um indivíduo de 50 anos a um jovem de 18 anos por cerca de oito anos.

A partir de agora, os estudiosos querem buscam identificar quais fatores presentes na circulação do sangue jovem são responsáveis por esse fenômeno de antienvelhecimento, ainda desconhecido.