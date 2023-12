Cefalexina: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

Antibiótico pertencente ao grupo das cefalosporinas, a Cefalexina atua na destruição de bactérias causadoras do processo infeccioso no organismo. A absorção deste medicamento ocorre de forma rápida, geralmente após 1 hora da ingestão do comprimido. antibiótico que pode tratar uma série de infecções bacterianas.

Este medicamento destrói bactérias gram-positivas e age contra algumas gram-negativas, impedindo o crescimento da parede celular. O fármaco pode tratar uma série de infecções bacterianas, desde otites a enfermidades que causam vômitos.

Para que serve a Cefalexina? (Benefícios)

Sinusites bacterianas;

Infecções do trato respiratório;

Otite média;

Infecções da pele e tecidos moles;

Infecções ósseas;

Infecções do trato geniturinário;

Infecções dentárias.

Assista ao vídeo de especialista sobre a Cefalexina

Como tomar Cefalexina?

As doses para adultos variam de 1 a 4 g diárias, em doses divididas. A dose usual para adultos é de 250 mg a cada 6 horas. Para tratar faringites estreptocócicas, infecções da pele e estruturas da pele e cistites (inflamação da mucosa da bexiga) não complicadas em pacientes acima de 15 anos, uma dose de 500 mg ou 1 g pode ser administrada a cada 12 horas, entre 7 a 14 dias.

Para infecções do trato respiratório, causadas por S. pneumoniae e S. pyogenes, é recomendada a dose de 500 mg a cada 6 horas.

Infecções mais graves ou causadas por microrganismos menos sensíveis necessitam de doses mais elevadas, conforme orientação médica. O medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

O que tem na Cefalexina?

Cada comprimido revestido contém: cefalexina monoidratada equivalente a 500 mg de cefalexina base. Excipientes: celulose microcristalina, lactose 1, dióxido de silício coloidal, glicolato de amido sódico, polietilenoglicol e estearato de magnésio.

Quais os riscos da Cefalexina?

Assim como outros antibióticos, o uso da Cefalexina pode facilitar o aumento da bactéria Clostridium difficile, a principal causa de colite associada ao uso de antibiótico. A doença é caracterizada por dor na barriga e no estômago, cólica, diarreia aquosa, com a presença de sangue.

Qual o efeito colateral da Cefalexina?

Diarreia;

Dispepsia;

Dor abdominal;

Gastrite;

Hepatite transitória;

Icterícia colestática;

Urticária;

Angioedema;

Eritema multiforme.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)