Câncer de pênis: ex-esposa de Bruno Silva revela que jogador teve que amputar parte do órgão

O nome do jogador Bruno Silva esteve nos noticiários nos últimos dias não por causa do seu futebol. Apesar de já ter passado por grandes clubes como Botafogo, Cruzeiro e Remo, o que chamou a atenção foi o fato da sua ex-esposa ter revelado que foi agredida algumas vezes pelo atleta, inclusive grávida. Ela também afirmou que ele tem parte do pênis amputado.

Numa publicação nas redes sociais, a biomédica Andressa Marinho anunciou o fim do casamento dos dois na última terça-feira (26). No desabado, além de informar que o volante teria agredido ela, também disse: "Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!".

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Como beber cerveja e evitar a famosa 'ressaca'? Veja 7 dicas infalíveis]]

O motivo do fim do casamento de Bruno Silva com Andressa Marinho é porque ele foi para uma casa de entretenimento adulto, no último sábado (23), após o Rio Branco/ES, equipe que ele defendia, ser eliminado da Série D. "Mas ele, ele homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube", completou.

O que é câncer de pênis?

O câncer de pênis é a multiplicação desordenada de uma célula que fica na região da genitália, como explica o médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Augusto Barison, em entrevista ao portal Terra. Em alguns casos mais avançados, é possível enxergar a lesão até mesmo sem a necessidade de nenhum aparelho.

Por conta disso, é preciso ir às consultas médicas periodicamente, além de higienizar a região adequadamente.

Por que amputa o pênis?

Com esse aumento de células na genitália, é preciso recorrer à amputação do órgão sexual. Assim, se retira as células que estão se multiplicando. "O ideal é obter o diagnóstico precoce, pois assim é possível fazer a remoção da célula cancerígena com o mínimo possível de lesão no tecido ao redor", explicou o especialista.

Ele aponta que os homens apresentam resistência para iniciar os tratamentos quando o assunto se refere à saúde íntima, o que acaba dificultando a chance de minimizar os danos: "No Brasil, homens têm dificuldade em procurar atendimento médico, ainda mais quando falamos de saúde íntima, de saúde genital. Por vezes, acreditam que simplesmente vai passar. E o atraso no diagnóstico faz toda a diferença".

Câncer de pênis é raro?

Segundo o Ministério da Saúde (MS), se trata de rato tipo de câncer, em que a incidência maior ocorre em homens acima de 50 anos. Mas os mais novos não estão livres de apresentarem a doença. "A doença está associada à má higiene íntima, à infecção pelo pipolmavírus humano (HPV) e a homens que não se submeteram à circuncisão, a remoção do prepúcio, pele que reveste a glande – a 'cabeça' do pênis", como informa o MS.

Quais os sintomas do câncer de pênis?

Um dos principais sinais para que a pessoa com pênis fique alerta são as feridas ou úlceras persistentes. Mas outros sintomas precisam ser levados em consideração:

Presença de tumor na glande ("cabeça do pênis");

Presença de tumor na pele que cobre a glande;

Presença de tumor no corpo do pênis;

Secreção branca (esmegma);

Aumento anormal do tecido da cabeça do pênis.

Como é feito o diagnóstico do câncer de pênis?

Com a presença de alguns dos sintomas é preciso consultar um médico especialista o mais rápido possível. O diagnóstico é realizado por meio da biópsia incisional, que é a retirada de uma pequena parte do tecido em que haja a lesão peniana.

Quando a doença é diagnosticada e tratada no estágio inicial, as chances de cura são altas. "No entanto, mais da metade dos pacientes demora até um ano após as primeiras lesões para buscar ajuda médica, o que pode provocar complicações da doença, permitindo que ela se espalhe para outras partes do corpo, o que aumenta as chances de morte", informa o MS.

O que pode causar câncer de pênis?

As principais causas estão associadas, principalmente, a falta de higienização adequada na região íntima, assim como baixas condições socioeconômicas, como é o caso de pessoas em situação de rua, e a falta de instrução de como realizar a limpeza correta do local. Mas há outros fatores de risco, como explica o Ministério da Saúde:

Estreitamento do prepúcio. Homens que não se submeteram à circuncisão (remoção do prepúcio, a pele que reveste a glande – a “cabeça” do pênis) têm maior predisposição ao câncer de pênis;

Estudos científicos sugerem associação entre a infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano) e o câncer de pênis.

Qual o tratamento do câncer de pênis?

Assim como supostamente aconteceu o jogador Bruno Silva, a cirurgia serve para remover a lesão primária para que o paciente possa ser curado do câncer de pênis. O tratamento deve ser avaliado por um especialista e ele pode ser, combinado ou não:

Cirurgia;

Radioterapia;

Quimioterapia

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)