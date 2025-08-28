Como beber cerveja e evitar a famosa 'ressaca'? Veja 7 dicas infalíveis

Beber uma cervejinha gelada no fim de semana ou em festas é hábito comum entre os brasileiros. Mas o que começa como diversão pode terminar com dor de cabeça, enjoo, mal-estar e arrependimento. A ressaca é o preço que muitos pagam no dia seguinte e, apesar de ser popularmente considerada "normal", ela pode ser evitada com atitudes simples.

🍺 Embora a melhor forma de não acordar de ressaca seja consumir álcool com moderação, algumas estratégias ajudam a reduzir os efeitos da bebida no organismo. Veja 7 dicas para aproveitar a cerveja sem 'pagar caro' no dia seguinte.

1. Beba água entre as doses de álcool

A hidratação é a chave número um para evitar a ressaca. O álcool desidrata o corpo, e por isso é essencial tomar água entre os copos de cerveja ou drinks.

💧 A recomendação é simples: beba um copo de água para cada copo de bebida alcoólica. Isso ajuda a manter o equilíbrio do corpo e reduz os efeitos do álcool no dia seguinte.

2. Evite misturar bebidas alcoólicas

Misturar cerveja com caipirinha, vinho, vodca ou outros tipos de bebida alcoólica só aumenta a chance de intoxicação e ressaca. O ideal é escolher uma bebida e manter-se nela a noite toda.

🍹 Cada tipo de álcool é metabolizado de maneira diferente, e a combinação confunde o organismo, dificultando a digestão.

3. Coma antes e durante a bebida

Beber de estômago vazio é um erro clássico. Faça uma refeição nutritiva antes de começar a beber e consuma petiscos durante o consumo de álcool.

🍝 Alimentos ricos em gordura boa e proteína, como ovos, queijos, castanhas e abacate, ajudam a proteger o fígado.Petiscos como amendoim, azeitona e pistache também são bem-vindos.

4. Inclua algo doce entre os copos

A frutose e a glicose presentes em frutas e doces ajudam o corpo a processar o álcool. Uma dica simples é comer um pedaço de chocolate meio amargo ou uma fruta entre um copo e outro.

🍬 Além de reduzir a absorção do álcool, essa estratégia ajuda a repor minerais como potássio, que são perdidos durante a micção frequente causada pela bebida.

5. Tome chá de boldo

O chá de boldo é tradicionalmente conhecido como aliado do fígado. Ele contém substâncias que estimulam a produção da bile, auxiliando na digestão e na eliminação de toxinas. Duas xícaras após a bebida ou logo pela manhã podem aliviar a dor de cabeça, o enjoo e o desconforto abdominal.

☕ Outras opções incluem chá de gengibre ou hortelã, que também possuem efeito calmante e digestivo.

6. Evite bebidas gaseificadas

Evite misturar cerveja com refrigerantes ou água com gás. As bolhas fazem com que o álcool seja absorvido mais rapidamente, aumentando os efeitos da embriaguez.

🥤 Prefira água natural, água de coco ou sucos naturais para acompanhar.

7. Use remédios com cautela

Tomar Engov ou outros remédios anti-ressaca antes e depois de beber pode ajudar a aliviar os sintomas, mas não impede os efeitos do álcool. Esses medicamentos contêm substâncias como cafeína e analgésicos, que apenas amenizam dores de cabeça e mal-estar.

💊 Atenção: nunca use esses remédios como justificativa para beber exageradamente. Eles não protegem o fígado nem evitam a desidratação.

Moderação é sempre o melhor caminho

Além das dicas, é importante lembrar que o consumo de álcool deve ser feito com responsabilidade. O álcool pode até fazer parte de momentos sociais, mas seu consumo excessivo traz riscos sérios à saúde.

Com equilíbrio e inteligência, é possível aproveitar a festa sem passar mal depois.