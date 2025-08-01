Veja como aproveitar o Dia Internacional da Cerveja sem ressaca

O Dia Internacional da Cerveja é comemorado nesta sexta-feira (1º), celebrando uma das bebidas mais consumidas no Brasil. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), o país é o terceiro maior produtor do mundo, atrás apenas de China e Estados Unidos. Em 2023, foram produzidos 15,3 bilhões de litros e o número de cervejarias bateu recorde, alcançando 1.847 unidades.

Apesar da popularidade, o excesso de consumo pode levar à ressaca, com um conjunto de sintomas como dor de cabeça, náusea, fadiga e ansiedade. Especialistas explicam por que isso acontece e o que fazer para evitar ou aliviar os sintomas.

O que causa a ressaca?

De acordo com Hugo de Luca Corrêa, professor da Universidade Católica de Brasília, o álcool altera a química cerebral. “Ele reduz substâncias calmantes e aumenta as que deixam o cérebro agitado, gerando ansiedade no dia seguinte”, afirma. O sono também é prejudicado, já que o álcool interfere no sono profundo, essencial para o descanso.

Outro fator é a queda de dopamina, neurotransmissor ligado à sensação de prazer. “Durante o consumo, ela aumenta, mas no dia seguinte despenca, provocando desânimo”, explica Corrêa. O aumento do cortisol, hormônio do estresse, também contribui para o mal-estar.

Congêneres: os vilões escondidos na bebida

Além do álcool, compostos chamados congêneres — subprodutos da fermentação — agravam a ressaca. “Substâncias como aldeídos e taninos, presentes em uísques e vinhos, intensificam o desconforto”, aponta Alexandre Gomes de Brito, professor de química do Colégio Católica de Brasília.

Cervejas escuras e vinhos tintos, por exemplo, contêm histamina e sulfitos, que podem causar dor de cabeça e náusea em pessoas sensíveis.

Bebidas que mais causam ressaca

Destilados (uísque, vodca, cachaça): alto teor alcoólico, desidratação intensa e queda abrupta de neurotransmissores.

alto teor alcoólico, desidratação intensa e queda abrupta de neurotransmissores. Bebidas escuras (vinho tinto, cerveja stout): maior presença de congêneres, com mais risco de dor de cabeça.

maior presença de congêneres, com mais risco de dor de cabeça. Drinks doces (licores, coquetéis com açúcar): pioram a desidratação e aumentam o enjoo.

Como evitar ou amenizar a ressaca?

Intercale com água: beba um copo de água para cada copo de cerveja.

beba um copo de água para cada copo de cerveja. Escolha bebidas claras e fermentadas: cervejas lagers e vinhos brancos têm menos congêneres.

cervejas lagers e vinhos brancos têm menos congêneres. Coma antes e durante: alimentos com gordura e carboidratos retardam a absorção do álcool.

alimentos com gordura e carboidratos retardam a absorção do álcool. Evite bebidas muito doces: o açúcar acelera a desidratação.

o açúcar acelera a desidratação. Durma bem: o descanso ajuda na recuperação do corpo.

Já está de ressaca? Veja o que fazer

Hidrate-se: beba água, água de coco ou isotônicos.

beba água, água de coco ou isotônicos. Reponha eletrólitos: consuma sopas, caldos ou bebidas esportivas.

consuma sopas, caldos ou bebidas esportivas. Evite café em excesso: pode piorar a desidratação.

pode piorar a desidratação. Descanse: o corpo precisa de tempo para se recuperar.

A cerveja é a melhor escolha?

Entre as bebidas alcoólicas, a cerveja costuma ser menos agressiva por ter menor teor alcoólico e mais água, o que reduz a desidratação. “Mesmo assim, o excesso cobra seu preço”, alerta o professor Hugo.

Portanto, o segredo para aproveitar o Dia da Cerveja está na moderação. Com equilíbrio, é possível celebrar e brindar, sem arrependimentos no dia seguinte.