Anvisa proíbe venda de cosméticos e produto antimofo por irregularidades; veja quais são

A agência reforça que produtos cosméticos e saneantes precisam estar regularizados para garantir que atendam aos requisitos de segurança

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de três produtos do mercado após identificar irregularidades no cumprimento das normas sanitárias. As medidas foram publicadas nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial da União e envolvem uma fibra capilar, um creme relaxante para cabelos e um produto antimofo.

As resoluções estabelecem ações diferentes para cada item, incluindo apreensão, recolhimento e proibição de fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso. Segundo a agência, os produtos eram vendidos ou produzidos sem o registro ou a notificação obrigatória exigida pela legislação.

Fibra capilar e antimofo têm venda proibida

Entre os produtos suspensos está a Fibra Capilar Full Hair Instantly. A Anvisa determinou a apreensão de todos os lotes e proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e utilização do cosmético por falta de registro ou notificação junto ao órgão regulador.

A mesma medida foi aplicada ao Mata Mofo Eurodecor. De acordo com a agência, o saneante também estava sendo comercializado sem a regularização necessária, em desacordo com as regras sanitárias.

VEJA MAIS



Creme relaxante será recolhido

A Anvisa também determinou o recolhimento de todos os lotes do Creme Relaxante Miss Hidrat para uso com Líquido Ativador Guanidina fabricados a partir de 20 de dezembro de 2023.

Além do recolhimento, o órgão proibiu a fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso do produto. Segundo a resolução, o item, produzido pela empresa Anaber Cosméticos Indústria e Comércio Ltda., estava sendo fabricado e comercializado sem registro na Anvisa.