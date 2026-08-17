Anvisa proíbe suplementos alimentares por substâncias irregulares; veja marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, venda, distribuição e uso de suplementos alimentares das marcas Newfit e Shark Pro. As medidas foram determinadas na última sexta-feira (14) e publicadas nesta segunda-feira (17) no Diário Oficial da União (DOU).

Newfit: substâncias não declaradas

A Anvisa determinou a apreensão e a proibição de comercialização, distribuição, exportação, fabricação, propaganda e uso de todos os lotes do suplemento Newfit, produzido pela empresa RBB Top New.

Uma análise feita pelo Laboratório de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) identificou sibutramina, fluoxetina e furosemida no produto. Segundo a Anvisa, nenhuma dessas substâncias estava informada na composição apresentada no rótulo.

Na embalagem, o suplemento declara ingredientes como Chlorella, Spirulina, extrato de cúrcuma, psyllium e crômio. Para a Anvisa, a presença de substâncias não declaradas é um indício de adulteração. Por isso, a agência determinou a retirada do produto do mercado e suspendeu todas as atividades relacionadas ao suplemento.

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Shark Pro: falhas na fabricação

A Anvisa também determinou o recolhimento e a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de todos os suplementos alimentares da marca Shark Pro, da empresa RCA Labs.

A decisão ocorreu após uma inspeção sanitária realizada pela Vigilância Sanitária Municipal de Capivari (SP). Durante a fiscalização, foram identificadas falhas consideradas graves nas Boas Práticas de Fabricação.

Entre os problemas encontrados estão:

ausência de controle de qualidade das matérias-primas;

armazenamento inadequado de matérias-primas;

falta de registros de manutenção preventiva dos equipamentos;

ausência de estudos de estabilidade dos suplementos;

falta de regularização de alguns produtos;

ausência de informações sobre alergênicos na rotulagem de um dos produtos;

falta de declaração sobre possível contaminação cruzada em outro produto.

A determinação da Anvisa vale para todos os suplementos alimentares da Shark Pro e todos os lotes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)