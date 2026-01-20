Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Anvisa suspende três suplementos da marca Cycles Nutrition; veja quais

Estadão Conteúdo

Nesta terça-feira, 20, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu três produtos da marca Cycles Nutrition. Os suplementos Recover, Shot Ritual e Relax Ritual tiveram a comercialização interrompida por falta de comprovação de segurança de ingredientes, e deverão ser recolhidos.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e determina a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo dos suplementos. Segundo a Anvisa, algumas das substâncias identificadas podem representar risco à saúde dos consumidores.

A agência não informou quais são as substâncias que não tiveram a segurança comprovada.

De acordo com informações do site da Cycles Nutrition, o suplemento Recover é indicado para recuperação muscular após a prática de exercícios físicos e contém aminoácidos, minerais, ácido hialurônico e colágeno.

O Shot Ritual, por sua vez, é comercializado como um suplemento para aumentar a disposição e contém acetilcisteína e fibra beta-glucana, segundo a descrição do fabricante.

Já o Relax Ritual promete auxiliar no relaxamento do corpo e, segundo a marca, apresenta magnésio e inositol, substância frequentemente associada ao controle emocional.

Os três produtos contêm frutas em versão em pó, como maracujá, maçã, limão e cereja. Mesmo assim, ressalta a Anvisa, eles "contêm ingredientes que não tiveram a sua segurança comprovada para uso em suplementos alimentares, representando graves riscos à saúde de quem os consome."

O Estadão procurou a Cycles Nutrition, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

suplementos

Cycles Nutrition

Anvisa

suspensão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda