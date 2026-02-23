Anvisa determina recolhimento de antibiótico após troca de frascos em lote; saiba qual é

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou o recolhimento imediato de um lote do antibiótico injetável Kefadim após identificar uma falha na embalagem que resultou na troca de medicamentos dentro das caixas.

A medida inclui a suspensão da comercialização, distribuição e uso do lote em todo o território nacional. O lote afetado é o 111770C do produto Kefadim 1 g pó para solução injetável, fabricado pela Antibióticos do Brasil Ltda.

O que ocorreu?

De acordo com o órgão regulador, foi detectada a presença do antibiótico Kefazol (cefazolina sódica) 1 g dentro de embalagens rotuladas como Kefadim (ceftazidima pentaidratada).

Em nota, a Anvisa detalhou:

“Confirmação do desvio de qualidade relativo à falha no processo de embalagem que culminou com o produto Kefazol 1 g do lote 111770C em embalagem do produto Kefadim 1 g.”

Apesar de ambos serem antibióticos injetáveis, eles têm indicações distintas e atuam contra diferentes tipos de infecção, o que aumenta o risco de erro medicamentoso em hospitais.

Riscos para pacientes que usam o medicamento

A troca inadequada pode causar falhas no tratamento, atrasos na recuperação e a necessidade de ajustes emergenciais na conduta médica.

O problema é especialmente crítico em ambientes hospitalares, onde os medicamentos são administrados por via intravenosa ou intramuscular em pacientes com infecções graves.

Orientações gerais para unidades de saúde

A Anvisa orienta que hospitais, clínicas e demais estabelecimentos interrompam imediatamente o uso do lote 111770C, isolem o estoque e sigam as instruções da fabricante para devolução.

Até o momento, não há registros públicos de eventos adversos relacionados ao lote recolhido.

