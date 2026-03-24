Anvisa bloqueia remédios e produtos 'naturais' sem registro; confira quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização de uma série de produtos considerados irregulares no país. A medida atinge medicamentos, itens manipulados e produtos classificados como “naturais”, todos sem o devido registro sanitário.

A decisão foi publicada na Resolução-RE nº 1.098, em 19 de março de 2026, e já está em vigor em todo o território nacional. Segundo a Anvisa, os produtos apresentavam irregularidades como ausência de registro, origem desconhecida, divergência de lote e falhas no processo de fabricação.

Confira a lista de produtos proibidos

A lista de produtos apreendidos inclui:

Truzaro (lotes a partir de 01/01/2020)

Saizen (lote BA088217)

Produtos da marca GNH Pharma (todos os lotes)

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Itens à base de “óleo ozonizado”, como:

Óleo de girassol ozonizado (utilizado para rinite e sinusite)

Óleo natural de abacate ozonizado

Colírio natural de girassol ozonizado

Suplemento ocular humano de girassol ozonizado

Assim como:

Todos os produtos manipulados pelo Laboratório Biometil Ltda.

Preparações magistrais líquidas da Bio Meds Pharmaceutica Ltda.

Irregularidades graves identificadas

A Anvisa também destacou falhas graves em dois laboratórios que comercializavam produtos com sérias irregularidades.

No caso do Laboratório Biometil Ltda., foram encontradas falhas em etapas críticas da produção, como a ausência de validação de processos e problemas no controle de qualidade, o que compromete a segurança e a eficácia dos produtos.

Já a Bio Meds Pharmaceutica Ltda. foi flagrada comercializando preparações manipuladas prontas para venda, sem a prescrição individualizada, prática proibida pela regulamentação sanitária brasileira.

Proibição e medidas de fiscalização

A resolução estabelece a proibição de fabricação, distribuição, comercialização, propaganda e uso desses produtos, abrangendo empresas, pessoas físicas e até mesmo aqueles que promoverem esses itens.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)