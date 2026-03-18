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Anvisa aprova Mounjaro multidose; entenda diferença

O Mounjaro multidose teve o seu registro, com validade de 24 meses, publicado no Diário Oficial da União (DOU)

Estadão Conteúdo

Um novo formato do Mounjaro foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira, 18. O Mounjaro multidose teve o seu registro, com validade de 24 meses, publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Ao contrário da opção disponível no Brasil até o momento, cujas canetas são de dose única e devem ser descartadas após a aplicação, a nova versão contém mais de uma dose. As canetas são para uso de um mesmo paciente.

Na prática, o novo formato oferece maior praticidade por ser possível usar a mesma caneta algumas vezes antes de descartá-la.

O medicamento, cujo princípio ativo é a tirzepatida, é indicado para tratar diabetes tipo 2, obesidade e sobrepeso com ao menos uma comorbidade relacionada ao excesso de peso. A molécula imita a ação de dois hormônios intestinais: o GLP-1 e o GIP (peptídeo inibidor gástrico). Por isso, o Mounjaro é classificado como um duplo agonista. O tratamento tem como efeito o controle dos níveis de açúcar no sangue e da saciedade.

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