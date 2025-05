Andar de bicicleta ajuda a prevenir artrose no joelho e fortalece as articulações

Uma atividade simples, divertida e acessível pode ser uma poderosa aliada na prevenção da artrose no joelho: pedalar. Um estudo publicado na revista científica Medicine & Science in Sports & Exercise revelou que andar de bicicleta, seja ao ar livre ou na versão ergométrica, dentro da academia, está associado a uma redução significativa no risco de desenvolver osteoartrite nos joelhos.

🚴‍♂️ A pesquisa fez parte do Osteoarthritis Initiative, um estudo de dez anos realizado nos Estados Unidos com mais de 2.600 participantes com idade média de 65 anos. Os pesquisadores analisaram a prática de atividade física ao longo da vida dos voluntários, além de exames de imagem dos joelhos e relatos de dor ou rigidez nas articulações. Os resultados mostraram que aqueles que pedalaram com frequência apresentaram uma probabilidade 17% menor de sentir dores constantes nos joelhos, além de menos sinais radiográficos de artrose.

VEJA MAIS

Segundo especialistas, a explicação está no tipo de esforço que a bicicleta exige. Por ser uma atividade de baixo impacto, o ciclismo poupa as articulações do desgaste comum em exercícios de alto impacto, como corrida. Além disso, pedalar fortalece a musculatura das pernas, o que protege os joelhos e melhora a estabilidade da articulação.

🦵 Outro ponto importante destacado pelos pesquisadores é que os benefícios são cumulativos: quanto mais cedo o hábito de pedalar é adotado, melhores os resultados. O estudo considerou a prática da atividade em diferentes fases da vida e indicou que mesmo pessoas que começaram a pedalar mais tarde ainda colheram efeitos positivos.

Além de proteger os joelhos, o ciclismo também contribui para a saúde cardiovascular, ajuda a controlar a pressão arterial, os níveis de açúcar no sangue e auxilia no controle de peso, fator que, por si só, também reduz a sobrecarga nas articulações.

Quanto pedalar?

🚲 Os especialistas recomendam pelo menos 25 a 30 minutos de bicicleta, três vezes por semana, para obter os benefícios na saúde articular. Em casos já diagnosticados de artrose, o exercício ajuda a aliviar sintomas, reduzindo dor e rigidez, e ainda melhora a mobilidade.

Outras atividades de baixo impacto também são recomendadas para quem busca prevenir ou tratar a artrose, como natação, hidroginástica, caminhada, pilates, fisioterapia e exercícios em aparelhos como o transport, que simula corrida sem impacto.