Ananindeua realiza o Dia D de vacinação contra a paralisia infantil neste sábado (8); veja os locais

Neste sábado (08), a prefeitura de Ananindeua, através da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e do Ministério da Saúde, irá realizar o "dia D da Vacinação Contra a Poliomielite". A campanha teve início no dia 27 de maio e vai até o dia 14 de junho.

O objetivo da campanha é combater a poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil. Para isso, serão vacinadas crianças de zero a até cinco anos de idade em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e no Posto Avançado de Vacinação (no 2º piso do Shopping Metrópole).

Para vacinar, os pais vão precisar levar a carteira de vacinação da criança, o CPF e o Cartão SUS.

Veja os locais disponíveis para vacinação no Dia D (08/06)

Região I

UBS Bem viver

UBS Águas lindas

UBS Nova águas lindas

Clínica Saúde da Família Guanabara

UBS Pedreirinha

UBS Ananindeua

UBS Júlia Seffer

UBS Mariguela

UBS Aurá

UBS Águas Brancas

UBS Jardim Amazônia

Clínica Saúde da Família Adaelson Santos

Região II

UBS Elo I e Elo II

UBS José Araújo

UBS Geraldo palmeira

UBS Heliolandia Rural

Clínica Saúde da Família Celso leão

UBS Saré

UBS Guajará I

Região III

UBS Paar

UBS Roraima Amapá

UBS Curuçambá Rural

UBS Curuçambá Urbano

UBS Guajará II

UBS Lucília Bráulio

UBS Helena Barra

Região IV

UBS Vânia Monteiro

UBS Paulo Frota

UBS Falcolândia

Clínica Saúde da Família Lago azul

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova VI

UBS Park Laguna

UBS Icuí

UBS Samambaia

UBS Cristo Rei

UBS Warislândia

UBS Novo Cristo

UBS Uirapuru

UBS Carnaúba

UBS Cristo Redentor

Região V

UBS Jardim nova vida

UBS Nova união

UBS Pérola II

UBS Nova Esperança II e III

UBS Ariri

UBS Jardim Cristal

Clínica Saúde da Família Coqueirinho

UBS Jaderlandia II

UBS Nova Zelândia

UBS Una

UBS Atalaia

Posto Avançado de Vacinação no Shopping Metrópole (2º piso).

Veja onde vacinar nos dias 09/06 (domingo) e 14/06 (sábado)

Nas oito UBSs participantes do Programa Saúde Todo Dia: UBS Ananindeua, UBS Guanabara, UBS Águas Brancas, UBS Celso Leão, UBS Ana Maria Moraes, UBS Paulo Frota; UBS Nova Zelândia e UBS Patrícia Sarmento) e no Posto Avançado de Vacinação (no 2º piso do Shopping Metrópole).