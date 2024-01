Albocresil: para que serve, como tomar e quais os benefícios e riscos

O Albocresil é um medicamento de uso tópico, que atua diretamente no tratamento de inflamações, infecções ou lesões de tecidos cérvico-vaginais e em casos de HPV (Papilomavírus Humano). É conhecido por ser frequentemente indicado quando há corrimentos cervicais e vaginais, e úlceras em pacientes com DIU (diafragma intra-uterino). Esta medicação deve ser utilizada apenas com prescrição médica.

Para que serve o Albocresil? (Benefícios)

Corrimentos cervicais e vaginais ocasionados por bactérias, tricomonas, infecções fúngicas, vaginites e cervicites;

Úlceras em pacientes com DIU;

Pós-cirúrgico para limpeza, cicatrização e controle de hemorragias;

Tratamentos dermatológicos de lesões de pele e da membrana mucosa;

Tratamentos otorrinolaringológicos e odontológicos de lesões da mucosa oral e gengival

Como utilizar Albocresil?

O medicamento é de uso tópico e pode ser na forma de gel ou óvulo. Doses, horários e duração do tratamento são determinados pelo médico, dependendo da gravidade das lesões.

Albocresil Gel: Deve ser administrado com o aplicador cheio (5g) e de preferência à noite, ao deitar. O aplicado é encaixado na bisnaga com o êmbolo inteiramente dentro dele. A bisnaga precisa ser espremida pelo fundo para preencher o aplicador, que será introduzido no canal vaginal. O êmbolo deve ser pressionado, até esvaziar o aplicador, e precisa ser removido. O aplicador pode ser lavado e reutilizado em uma p´roxima aplicação.

Albocresil Óvulo: Deve ser administrado à noite, ao deitar. A paciente precisa estar deitada para introduzir o óvulo no canal vaginal de forma profunda. O medicamento pode ser umedecido com água para facilitar a introdução. É recomendado o uso de absorvente para evitar manchas O tratamento não deve passar de 9 dias.

Albocresil Solução Concentrada em Ginecologia: Aplicação deve ser realizada de uma a duas vezes por semana, com ajuda de u espéculo vaginal, pinça de curativo e mechas de algodão ou gaze. O produto deve agir por um a três minutos, com suave pressão no local da aplicação. O aplicador envolto com algodão embebido com o medicamento deve ser introduzido no canal cervical para limpeza, girando-o diversas vezes e retirando-o. Para lavagem, o Albocresil deve ser diluído em solução 1:5 em água.

Albocresil Solução Concentrada em Dermatologia: De forma concentrada ou diluída, o medicamento deve ser aplicado repetidamente até limpeza completa da área e início da cicatrização.

Albocresil Solução Concentrada em Otorrinolaringologia ou Odontologia: De forma concentrada ou diluída, o medicamento deve ser aplicado no local lesionado com auxílio de um cotonete de algodão. Após o uso do produto na boca, deve-se fazer enxágue para evitar desmineralização dos dentes.

O que tem no Albocresil?

Cada grama do Albocresil Gel é composta por 18g Policresuleno. Excipientes: polioxietilenoalquiléter, butil-hidroxitolueno, macrogol, edetato dissódico, dióxido de silício, água purificada.

Cada óvulo do Albocresil Óvulo é composto por 90g de Policresuleno. Excipiente: macrogol.

Cada grama do Albocresil Solução Concentrada é composta por 360g de Policresuleno. Excipiente: água purificada.

é composta por 360g de Policresuleno.

Quais os riscos do Albocresil?

Conforme a médica ginecologista Débora Queiroz, o Albocresil é contraindicado para menores de 18 anos e em casos de alergias ou hipersensibilidade aos componentes da fórmula. A médica também recomenda que durante o uso do medicamento se evite atividades sexuais e duchas vaginais. Débora afirma que o uso deve ser evitado em períodos menstruais.

Qual o efeito colateral do Albocresil?

Débora Queiroz, médica Ginecologista, esclarece que o Albocresil, geralmente, é bem tolerado e tem baixa taxa de efeitos colaterais.

Em preparados com Policresuleno, é observado:

Candidíase vaginal;

Coceira vaginal;

Eliminação de fragmentos de tecido da mucosa vaginal;

Desconforto e ressecamento da vagina;

Sensação de corpo estranho;

Reações alérgicas;

Urticária;

Desmineralização dos dentes.

Em caso de irritação ou qualquer outro problema, o médico deve ser consultado e o uso do remédio, interrompido.

