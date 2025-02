Ação de cidadania oferece serviços gratuitos para população de Belém no domingo (23/02)

Uma mega ação de cidadania será oferecida para a população de Belém na manhã de domingo (23/02), no bairro da Pedreira. A programação busca promover bem-estar e garantir o acesso a direitos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre os serviços gratuitos oferecidos estão: emissão de documentos, vacinação de pessoas e animais, testes rápidos para doenças, orientações jurídicas e muito mais. A ação ocorrerá de 9 às 13h, na Aldeia Cabana, localizada na Avenida Pedro Miranda.

A ação faz parte da segunda edição do programa “Belém Pra Todos”, realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistencialismo e Direitos Humanos (Semcad). No local, ocorrerá gratuitamente a emissão de RG, mutirão do CadÚnico e do programa Família Acolhedora.

Também estarão disponíveis serviços de vacinação contra a Influenza, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, aferição de glicemia, vacinação antirrábica para animais, orientações sobre prevenção à saúde e cuidados com a dengue, além da distribuição de mudas de plantas.

Para otimizar o atendimento, os serviços serão distribuídos em diferentes espaços da Aldeia Cabana. Na parte interna do prédio, haverá salas destinadas à vacinação. Na área externa, ao longo da Avenida Pedro Miranda, estarão concentrados os atendimentos para emissão de RG, atividades do ParaPaz, entrega de mudas, mutirão do CadÚnico e um espaço dedicado às crianças.

Outros atendimentos

Também haverá serviços de cidadania pela Defensoria Pública do Estado (DPE), como: atualização cadastral de título de eleitor e de CPF; cadastramento de senha do portal gov.br; emissão de carteira de trabalho digital e encaminhamentos para emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito, além de orientações jurídicas.

O programa Belém Pra Todos é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, coordenada pela Semcad, em parceria com as secretarias municipais de Saúde, Meio Ambiente, Funpapa e o Governo do Estado.

Serviço:

Dia: Domingo (23/02/2025);

Hora: 09h às 13h;

Local: Aldeia Cabana, Pedro Miranda, bairro da Pedreira, Belém.