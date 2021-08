Primeiro dia de retomada de aulas presenciais tem baixa adesão de estudantes em Belém

Seguindo o calendário das Secretarias de Estado de Educação (Seduc) e de Saúde (Sespa), os estudantes do 3º ano do ensino médio, 5º e 9º anos do fundamental, além dos concluintes do Educação de Jovens e Adultos (EJA) puderam retornar às aulas presenciais nesta segunda-feira (2). No entanto, poucos alunos voltaram para as escolas em Belém.

Na Escola Visconde de Souza Franco, localizada no bairro do Marco, uma pequena quantidade de jovens esperava, na pátio do colégio, o início das atividades escolares dentro da sala de aula. O aluno João Lucas, 19 anos, era um deles. "Falaram pra gente aguardar um pouco que logo iria começar a aula, então estamos esperando. Não sei se meus amigos virão", comentou.

O plano de retomada das aulas presenciais no Pará foi apresentado no último 23 de julho pelo Governo do Estado, Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Secretaria de Estado de Saúde

As aulas estavam suspensas desde o começo da pandemia da covid-19, em março de 2020. O retorno será de forma híbrida: as famílias escolhem como querem fazer, mas podem seguir no remoto. Tudo será por etapas e com calendários específicos e as turmas não retornam todas de uma única vez.

Inicialmente, a aplicação do plano tem 25% de presença nas salas.