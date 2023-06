Idosa de 77 anos sai de Mosqueiro em direção a Belém para ter aulas de alfabetização

Cerca de 250 idosos são atendidos na Paróquia dos Capuchinhos, em Belém, através de um projeto social desenvolvido na Casa do Pão. Entre eles, está Francisca da Silva, de 77 anos, que vem de Mosqueiro para participar das atividades. Alimentação, aulas de alfabetização, artesanato e diversos tipos de atendimentos médicos são oferecidos no espaço, que conta com a ajuda de voluntários e doadores.

Todo ano, o trabalho é fortalecido com a festividade de Santo Antônio, que começou ontem (31), momento em que parte da renda é destinada para ajudar no projeto. A iniciativa carece de apoio governamental. As terças, quartas e quintas-feiras são os dias em que a atividade é desenvolvida na Casa do Pão.

VEJA MAIS

Para além de distribuir alimentos, o projeto visa promover o bem estar dos idosos acolhidos, uma vez que realizar diferentes tipos de ações, como pintura em tecidos, espiritualidade, recreação e aprendizados de escrita e leitura fazem parte do objetivo de estimular a memória e o corpo para evitar o aparecimento de doenças, como o alzheimer. Dos 250 idosos cadastrados, apenas 100 participam dos trabalhos diários.

Assim, a distância não é suficiente para impedir que Francisca participe das aulas de alfabetização que são oferecidas. Em todos os dias do projeto, ela sai de Mosqueiro em direção a Belém. O longo trajeto preocupa familiares, mas a idosa afirma que não consegue parar de frequentar o espaço. “Já estou há muito tempo aqui, parei meu estudo na oitava série. Ia fazer o segundo grau, mas adoeci e não continuei estudando. Já aprendi muita coisa aqui, sempre peço saúde para a professora continuar nos ajudando”, relembra.

Progresso

Francisca conta que aprendeu a escrever melhor e já consegue desenvolver até algumas contas de matemática. O feito é visto com alegria e emoção. “Para mim, isso é muito importante. Quando eu chego aqui, parece que estou em casa, somos uma família, todo mundo é muito unido, ninguém discute, somos muito amigos. No dia que não venho para cá, fico doidinha em casa. Se eu paro, eu adoeço. Quando vou para casa, a minha filha diz que se preocupa de eu andar sozinha, mas nunca aconteceu nada, chego bem”, finaliza.

Como ajudar

A Casa do Pão da Igreja dos Capuchinhos fica localizada na avenida Conselheiro Furtado, nº 3320, entre José Bonifácio e Castelo

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h ou das 14h30 às 17h30.