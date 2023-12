Ano de mais solidariedade: projetos esperam doações constantes em 2024

A semana de Natal é um período em que muitos projetos sociais recebem mais doações que o normal e fazem campanhas para manter suas atividades em pleno funcionamento, levando alegria e dignidade para diversos grupos durante a data especial. Mas, passadas as festas, é importante que a sociedade continue ajudando essas entidades a resgatar, acolher e abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma das resoluções de final de ano, inclusive, pode ser a solidariedade com o próximo.

VEJA MAIS

Um dos projetos que atuam em Belém e que precisam de ajuda para se manter é a Casa do Menino Jesus, que atende, acolhe e abriga crianças e adolescentes com câncer, renais e cardíacas. Geralmente, o público recebido no local são aqueles pequenos que vêm do interior ou de outros estados e que precisam fazer tratamento na capital paraense, mas não têm onde ficar. Além dos pacientes, a Casa também recebe um responsável por cada menor.

Casa do Menino Jesus Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

Coordenadora do projeto, Natasha Tabosa afirma que todos os produtos usados na estrutura são doados, desde a alimentação até os itens básicos de higiene, uso pessoal, roupa de cama, material de limpeza, roupas, calçados e mais. “Essa criança dá entrada no hospital e não tem onde ficar, então a gente acolhe junto com a mãe e dá tudo, inclusive seis refeições diárias. Às vezes elas chegam somente com a roupa do corpo, porque vieram só para uma consulta e descobrem que têm que ficar, então a gente providencia tudo, a gente precisa dar o suporte para que essa mãe fique bem e dê continuidade ao tratamento dessa criança”, afirma.

Voluntária, Natasha Tabosa diz que Casa do Menino Jesus precisa de mais doações de janeiro a abril (Ivan Duarte / O Liberal)

Embora as doações de dezembro sejam “super importantes”, segundo ela, o projeto precisa de mais apoio de janeiro a abril, quando há o menor número de itens doados. “Tem material escolar, o pessoal se recuperando das férias, matrículas, imposto de renda… São os piores meses”, lamenta Natasha. “Quando chega janeiro, as pessoas começam a tocar suas vidas de novo e esquecem que as crianças estão aqui em tratamento, com a casa cheia”, continua. No local, são 60 crianças amparadas junto com suas mães na entidade.

Acolhimento

Também com atuação em Belém, o grupo Paravidda presta assistência a pessoas vivendo com HIV/Aids. A Organização Não Governamental (ONG) já existe desde 1992 e hoje atende cerca de 1.500 beneficiados. Segundo o diretor-presidente da entidade, Jair Santos, o espaço não é um abrigo ou moradia, mas sim um local onde são realizadas ações de assistência social, como incentivo à adesão ao tratamento, atividades de segurança alimentar, prevenção e oferta de serviços com equipe multissetorial, como psicólogos e advogados.

“O principal mote é a adesão ao tratamento, mas trabalhamos também com segurança alimentar: esse indivíduo precisa participar regularmente do grupo de adesão e no final do mês recebe uma cesta básica para ter alimentação adequada e dar continuidade ao tratamento. São remédios pesadíssimos e, se eles não tiverem uma alimentação adequada, vão desistir do tratamento, porque é agressivo”, explica. Há também a necessidade de receber doações de materiais de higiene, limpeza e toalhas, por exemplo.

Na opinião de Jair, a ajuda do governo, que oferece água e luz, de órgãos públicos, empresas e da sociedade é fundamental para manter o projeto, até porque a estrutura resulta em gastos, inclusive com o pagamento de dois funcionários e combustível para o carro utilizado no dia a dia.

O diretor pede que as pessoas não doem apenas no fim do ano, mas transformem isso em uma constante ao longo do ano. “Todo mundo geralmente doa no período de Natal, mas a nossa instituição não funciona só no Natal, tem porta aberta durante todo o ano, e em janeiro não recebe mais nenhuma doação. Nosso trabalho não para, precisamos do apoio da sociedade, do voluntariado. Esperamos que a sociedade possa contribuir ajudando a instituição a dar dignidade às pessoas que vivem com HIV e Aids”, conclui.

Instituições para ajudar em 2024

Abrigo João de Deus

Público: Pessoas doentes em situação de rua

Como atua: Com doações de alimentos e auxílio médico

Como ajudar: Doações por depósito bancário - Banco do Brasil, agência 1686-1, conta corrente 174.472-0

Instagram: @abrigojoaodedeus

Projeto Social Casa do Pão (Paróquia dos Capuchinhos)

Público: Pessoas idosas

Como atua: Com alimentação, aulas de alfabetização, artesanato e atendimentos médicos

Como ajudar: Doações por depósito bancário - Banco Itaú, agência 1675, conta corrente 10168-5, titular Associação Educadora São Francisco de Assis, CNPJ 06.303.192/0003-53

Instagram: @casadopaoficial

ONGs Arte Pela Vida

Público: Pessoas que vivem com HIV/Aids

Como atua: Com acolhimento e campanhas de doação de alimentos e itens básicos

Como ajudar: Doações pelo PIX - CPF 262.940.872-87 (Davidson Porteglio)

Instagram: @artepelavida_ong

Paravidda

Público: Pessoas que vivem com HIV/Aids

Como atua: Com assistência e acolhimento

Como ajudar: Doações pelo PIX - CNPJ 83.366.245/0001-64

Instagram: @grupoparavidda

Casa do Menino Jesus

Público: Crianças e adolescentes com câncer

Como atua: Com assistência e acolhimento durante tratamento

Como ajudar: Doações pelo PIX - CNPJ 07.805.765/0004-90

Instagram: @casadomeninojesusbelem

Missão Belém

Público: Idosos e usuários de drogas em situação de rua

Como atua: Com acolhimento, abrigo e cuidado

Como ajudar: Doações pelo PIX - CNPJ 25.033.205/0001-02 (Associação Menino de Belém)

Instagram: @missaobelempara

Pará Solidário

Público: Famílias em situação de vulnerabilidade social

Como atua: Com distribuição de alimentos e itens básicos, alfabetização de crianças, construção de lares e outras ações

Como ajudar: Doações pelo PIX - CNPJ 42.188.138/0001-06 (Associação Civil Pará Solidário)

Instagram: @parasolidario

AuFamily

Público: Animais

Como atua: Abrigando e promovendo a adoção de animais abandonados e de rua

Como ajudar: Doações pelo PIX - CNPJ 33.093.218/0001-97 (AuFamily)

Instagram: @aufamilyabrigo

Fazenda Esperança

Público: Usuários de drogas, álcool e outros tipos de vícios

Como atua: Na recuperação de dependentes químicos, prevenção do uso

de substância psicoativas e reinserção social

Como ajudar: Doações pelo PIX - CNPJ 48.555.775/0097-00

Instagram: @fazendaesperanca

Abrigo São Vicente de Paulo

Público: Mulheres idosas

Como atua: Com doações de alimentação, roupas e itens básicos

Como ajudar: Presencialmente, na travessa Mauriti, 1061, entre Marquês e Visconde

Instagram: @abrigosvp