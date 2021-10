Não gosta da maniva tradicional? Aprenda a fazer uma maniçoba vegana saudável

No tradicional almoço do Círio, é comum o prato mais servido ser a maniçoba. Mas, há pessoas que optaram por não comer pela carga gordurosa do prato. Pensando nisso, a nutricionista Julia Castro elaborou a maniva servida de maneira 'light' e utilizando ingredientes mais naturais. Ficou curiosa para experimentar? A gente aproveita e te ensina o passo a passo da receita.

INGREDIENTES:

1 kg de maniva cozida durante 7 dias (ou comprar já cozida);

1/2 xícara;

ou qualquer óleo de preferência;

1 cebola grande;

Cheiro verde;

Folhas de louro;

Alho;

Chicória;

200g de proteína texturizada graúda;

50g de castanha de caju;

5 pimentinhas de cheiro;

1 colher de páprica defumada

1/2 colher de açafrão;

Pimenta a gosto;

Cominho a gosto;

Sal a gosto.

MODO DE PREPARO