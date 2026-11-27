O nhoque de batata é uma opção prática e saborosa para quem deseja preparar uma refeição caseira sem complicação. Com poucos ingredientes e um preparo simples, a receita rende uma massa leve e macia, que pode ser servida com diferentes tipos de molho.
O segredo para conseguir a textura ideal está no cozimento das batatas e no cuidado ao misturar a farinha. Outro detalhe importante é não sovar a massa, evitando que o nhoque fique pesado.
Confira os ingredientes e o passo a passo para preparar o nhoque de batata em casa.
Ingredientes do nhoque de batata
- 500 g de batatas (inglesas ou asterix);
- 2 gemas;
- 160 g de farinha de trigo;
- Sal a gosto;
- Noz-moscada a gosto;
- 1 colher de manteiga para dourar os nhoques.
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Modo de preparo do nhoque de batata
- Cozinhe as batatas: coloque-as com casca em uma panela com água fria e leve ao fogo por aproximadamente 15 a 20 minutos, ou até ficarem macias. Evite cozinhar demais para que não absorvam muita água.
- Prepare o purê: escorra as batatas, retire as cascas e amasse-as ainda quentes até obter um purê liso. Em seguida, deixe esfriar completamente.
- Faça a massa: acrescente as gemas, o sal, a noz-moscada e a farinha de trigo. Misture delicadamente até incorporar todos os ingredientes. Não é necessário sovar, pois isso ajuda a manter a massa leve.
- Modele os nhoques: enfarinhe uma bancada e divida a massa em porções. Faça rolinhos com aproximadamente um dedo de espessura e corte pequenos pedaços com uma faca ou espátula.
- Cozinhe: coloque os nhoques em uma panela com água fervente e sal. Quando subirem à superfície, retire-os com uma escumadeira.
- Doure na manteiga: transfira os nhoques diretamente da panela para uma frigideira com manteiga e doure levemente.
- Finalize: acrescente o molho de sua preferência e sirva em seguida.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)