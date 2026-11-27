Veja como fazer receita de nhoque de batata

Confira os ingredientes e o passo a passo para preparar o nhoque de batata em casa

Veja como fazer receita de nhoque de batata ( Foto: Reprodução/Tudo Gostoso )

O nhoque de batata é uma opção prática e saborosa para quem deseja preparar uma refeição caseira sem complicação. Com poucos ingredientes e um preparo simples, a receita rende uma massa leve e macia, que pode ser servida com diferentes tipos de molho.

O segredo para conseguir a textura ideal está no cozimento das batatas e no cuidado ao misturar a farinha. Outro detalhe importante é não sovar a massa, evitando que o nhoque fique pesado.

Confira os ingredientes e o passo a passo para preparar o nhoque de batata em casa.

Ingredientes do nhoque de batata

500 g de batatas (inglesas ou asterix);

2 gemas;

160 g de farinha de trigo;

Sal a gosto;

Noz-moscada a gosto;

1 colher de manteiga para dourar os nhoques.

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Modo de preparo do nhoque de batata

Cozinhe as batatas : coloque-as com casca em uma panela com água fria e leve ao fogo por aproximadamente 15 a 20 minutos, ou até ficarem macias. Evite cozinhar demais para que não absorvam muita água.

: coloque-as com casca em uma panela com água fria e leve ao fogo por aproximadamente 15 a 20 minutos, ou até ficarem macias. Evite cozinhar demais para que não absorvam muita água. Prepare o purê : escorra as batatas, retire as cascas e amasse-as ainda quentes até obter um purê liso. Em seguida, deixe esfriar completamente.

: escorra as batatas, retire as cascas e amasse-as ainda quentes até obter um purê liso. Em seguida, deixe esfriar completamente. Faça a massa: acrescente as gemas, o sal, a noz-moscada e a farinha de trigo. Misture delicadamente até incorporar todos os ingredientes. Não é necessário sovar, pois isso ajuda a manter a massa leve.

Modele os nhoques : enfarinhe uma bancada e divida a massa em porções. Faça rolinhos com aproximadamente um dedo de espessura e corte pequenos pedaços com uma faca ou espátula.

: enfarinhe uma bancada e divida a massa em porções. Faça rolinhos com aproximadamente um dedo de espessura e corte pequenos pedaços com uma faca ou espátula. Cozinhe : coloque os nhoques em uma panela com água fervente e sal. Quando subirem à superfície, retire-os com uma escumadeira.

: coloque os nhoques em uma panela com água fervente e sal. Quando subirem à superfície, retire-os com uma escumadeira. Doure na manteiga : transfira os nhoques diretamente da panela para uma frigideira com manteiga e doure levemente.

: transfira os nhoques diretamente da panela para uma frigideira com manteiga e doure levemente. Finalize: acrescente o molho de sua preferência e sirva em seguida.