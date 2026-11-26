Veja como fazer receita de torta salgada de legumes

Confira os ingredientes necessários e o passo a passo para preparar a torta salgada de legumes.

Veja como fazer receita de torta salgada de legumes ( Foto: Reprodução/Tudo Gostoso )

A torta salgada de legumes é uma opção prática para quem busca uma refeição saborosa, fácil de preparar e com ingredientes simples. A receita leva cenoura, abobrinha, tomate, milho e ervilha, além de uma massa feita no liquidificador. O preparo não exige etapas complicadas: basta misturar os ingredientes, montar a torta e levar ao forno.

A receita também é uma alternativa para aproveitar legumes disponíveis em casa e pode ser servida no almoço, jantar ou lanche da tarde. Confira os ingredientes necessários e o passo a passo para preparar a torta salgada de legumes.

Ingredientes da torta salgada de legumes

1/2 cenoura picada;

1/2 abobrinha picada;

1/2 tomate picado;

1/4 de xícara de milho;

1/4 de xícara de ervilha;

Azeitonas picadas a gosto;

1/4 de xícara de cebola picada;

Cebolinha a gosto;

1 e 1/2 xícara de água;

1/4 de xícara de óleo vegetal;

2 xícaras de farinha de trigo;

1 colher de sopa de fermento em pó;

1 colher de chá de sal;

1/2 colher de chá de páprica defumada;

1/2 colher de chá de cúrcuma;

1/2 colher de chá de alho em pó;

Pimenta-do-reino a gosto.

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Como fazer torta salgada de legumes?

Preaqueça o forno a 200 °C. Em um recipiente, coloque a cenoura, a abobrinha, o tomate, o milho, a ervilha, as azeitonas, a cebola e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

No liquidificador, adicione a água, o óleo vegetal, a farinha de trigo, a páprica defumada, a cúrcuma, o sal e o alho em pó. Bata até obter uma mistura homogênea. A massa fica mais consistente, por isso, se necessário, desligue o aparelho e utilize uma espátula para soltar o conteúdo das laterais.

Transfira a massa para um recipiente e adicione o fermento em pó. Misture delicadamente até incorporar.

Acrescente os legumes reservados à massa e mexa até que todos os ingredientes fiquem bem distribuídos.

Despeje a mistura em uma forma untada com óleo vegetal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até a torta crescer e ficar dourada.

Retire do forno e aguarde alguns minutos antes de cortar. A torta salgada de legumes pode ser servida quente ou em temperatura ambiente.