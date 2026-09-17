Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Veja como fazer arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão e aprenda a receita

Receita combina arroz cremoso com queijo gorgonzola e costela macia e dourada

Gabrielle Borges
fonte

Arroz à piamontese de gorgonzola (Reprodução/ Receiteria)

Para quem gosta de pratos cremosos e cheios de sabor, o arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão é uma opção que merece espaço no cardápio. A receita reúne a cremosidade do arroz com queijos, o sabor marcante do gorgonzola e uma costela macia por dentro e douradinha por fora.

O preparo é dividido em três etapas: primeiro, a costela é cozida na panela de pressão até ficar macia; depois, o arroz é preparado normalmente; por fim, os ingredientes são reunidos para formar o piamontese cremoso.

Ingredientes do arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão

  • 400 g de costela bovina em pedaços
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Shoyu a gosto
  • 1 cebola branca cortada em quatro partes
  • Azeite
  • Água quente

Arroz

  • 1 xícara de arroz
  • 3 dentes de alho
  • Azeite
  • Água fervente
  • Sal a gosto

Piamontese de gorgonzola

  • Cebola branca picada a gosto
  • 3 dentes de alho
  • Azeite
  • Tomate-cereja a gosto
  • 200 g de queijo gorgonzola
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 2 colheres de requeijão cremoso
  • 100 g de muçarela
  • Arroz já cozido

VEJA MAIS

image Veja como fazer Cheesecake de cupuaçu e aprenda a receita
A receita é uma opção para servir após o almoço ou ocasiões especiais


image Veja como fazer arroz de forno cremoso e aprenda a receita
Prato é uma opção prática para aproveitar o arroz já cozido e leva linguiça, legumes, requeijão e queijo parmesão


image Macarrão na manteiga com tirinhas de carne: aprenda a receita
O prato ganha um sabor especial e pode ser servido tanto no almoço quanto no jantar

Modo de preparo do arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão

  • Tempere os pedaços de costela com sal, pimenta-do-reino e um pouco de shoyu.
  • Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e coloque a carne junto com a cebola.
  • Refogue até que a costela fique bem dourada.
  • Em seguida, adicione água quente suficiente para ajudar no cozimento, tampe a panela e deixe cozinhar sob pressão até a carne ficar macia.
  • Depois de retirar a pressão, mantenha a panela no fogo até o caldo reduzir completamente.
  • Continue mexendo e dourando a carne até que os pedaços fiquem bem fritinhos por fora.

Arroz

  • Em outra panela, aqueça um fio de azeite e refogue o alho.
  • Acrescente o arroz e mexa por alguns minutos para envolver os grãos no tempero.
  • Adicione a água fervente e o sal.
  • Cozinhe normalmente, com a panela parcialmente tampada, até que o arroz esteja cozido, sequinho e soltinho.

Piamontese de gorgonzola

  • Aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho. Acrescente os tomates-cereja e cozinhe por alguns instantes.
  • Na sequência, coloque o queijo gorgonzola e mexa até começar a derreter. Adicione o creme de leite e misture bem.
  • Junte o arroz já cozido e mexa para incorporar o molho. Finalize com o requeijão cremoso e a muçarela, misturando até o queijo derreter e o preparo ficar bem cremoso.
  • Transfira o arroz à piamontese para uma travessa e distribua os pedaços de costela dourada por cima.
  • Sirva imediatamente, de preferência ainda quente, para aproveitar a cremosidade dos queijos e a textura da carne.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita de hoje

Receita de Jantar

receita de almoço
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

RECEITA

Veja como fazer Torta de maracujá com chocolate branco e aprenda a receita

O contraste entre o azedinho da fruta e o chocolate branco ajuda a equilibrar os sabores da sobremesa

18.09.26 11h10

RECEITA

Veja como fazer Monteiro Lopes recheado com cupuaçu e aprenda a receita

Versão combina a massa amanteigada do tradicional Monteiro Lopes com um recheio firme de cupuaçu

21.09.26 10h35

FRUTAS

Araçá-boi: o que é, benefícios e como comer

Essa fruta é bastante ácida e pode ser encontrada entre os meses de março a junho. Saiba mais sobre esse fruto típico da região amazônica

10.07.22 14h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Veja como fazer arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão e aprenda a receita

Receita combina arroz cremoso com queijo gorgonzola e costela macia e dourada

17.09.26 11h02

RECEITA

Veja como fazer Cheesecake de cupuaçu e aprenda a receita

A receita é uma opção para servir após o almoço ou ocasiões especiais

16.09.26 10h34

RECEITA

Veja como fazer arroz de forno cremoso e aprenda a receita

Prato é uma opção prática para aproveitar o arroz já cozido e leva linguiça, legumes, requeijão e queijo parmesão

15.09.26 11h27

RECEITA

Macarrão na manteiga com tirinhas de carne: aprenda a receita

O prato ganha um sabor especial e pode ser servido tanto no almoço quanto no jantar

14.09.26 10h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda