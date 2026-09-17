Veja como fazer arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão e aprenda a receita

Para quem gosta de pratos cremosos e cheios de sabor, o arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão é uma opção que merece espaço no cardápio. A receita reúne a cremosidade do arroz com queijos, o sabor marcante do gorgonzola e uma costela macia por dentro e douradinha por fora.

O preparo é dividido em três etapas: primeiro, a costela é cozida na panela de pressão até ficar macia; depois, o arroz é preparado normalmente; por fim, os ingredientes são reunidos para formar o piamontese cremoso.

Ingredientes do arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão

400 g de costela bovina em pedaços

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Shoyu a gosto

1 cebola branca cortada em quatro partes

Azeite

Água quente

Arroz

1 xícara de arroz

3 dentes de alho

Azeite

Água fervente

Sal a gosto

Piamontese de gorgonzola

Cebola branca picada a gosto

3 dentes de alho

Azeite

Tomate-cereja a gosto

200 g de queijo gorgonzola

1 caixinha de creme de leite

2 colheres de requeijão cremoso

100 g de muçarela

Arroz já cozido

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Modo de preparo do arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão

Tempere os pedaços de costela com sal, pimenta-do-reino e um pouco de shoyu.

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e coloque a carne junto com a cebola.

Refogue até que a costela fique bem dourada.

Em seguida, adicione água quente suficiente para ajudar no cozimento, tampe a panela e deixe cozinhar sob pressão até a carne ficar macia.

Depois de retirar a pressão, mantenha a panela no fogo até o caldo reduzir completamente.

Continue mexendo e dourando a carne até que os pedaços fiquem bem fritinhos por fora.

Arroz

Em outra panela, aqueça um fio de azeite e refogue o alho.

Acrescente o arroz e mexa por alguns minutos para envolver os grãos no tempero.

Adicione a água fervente e o sal.

Cozinhe normalmente, com a panela parcialmente tampada, até que o arroz esteja cozido, sequinho e soltinho.

Piamontese de gorgonzola

Aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho. Acrescente os tomates-cereja e cozinhe por alguns instantes.

Na sequência, coloque o queijo gorgonzola e mexa até começar a derreter. Adicione o creme de leite e misture bem.

Junte o arroz já cozido e mexa para incorporar o molho. Finalize com o requeijão cremoso e a muçarela, misturando até o queijo derreter e o preparo ficar bem cremoso.

Transfira o arroz à piamontese para uma travessa e distribua os pedaços de costela dourada por cima.

Sirva imediatamente, de preferência ainda quente, para aproveitar a cremosidade dos queijos e a textura da carne.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)