Veja como fazer arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão e aprenda a receita
Receita combina arroz cremoso com queijo gorgonzola e costela macia e dourada
Para quem gosta de pratos cremosos e cheios de sabor, o arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão é uma opção que merece espaço no cardápio. A receita reúne a cremosidade do arroz com queijos, o sabor marcante do gorgonzola e uma costela macia por dentro e douradinha por fora.
O preparo é dividido em três etapas: primeiro, a costela é cozida na panela de pressão até ficar macia; depois, o arroz é preparado normalmente; por fim, os ingredientes são reunidos para formar o piamontese cremoso.
Ingredientes do arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão
- 400 g de costela bovina em pedaços
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Shoyu a gosto
- 1 cebola branca cortada em quatro partes
- Azeite
- Água quente
Arroz
- 1 xícara de arroz
- 3 dentes de alho
- Azeite
- Água fervente
- Sal a gosto
Piamontese de gorgonzola
- Cebola branca picada a gosto
- 3 dentes de alho
- Azeite
- Tomate-cereja a gosto
- 200 g de queijo gorgonzola
- 1 caixinha de creme de leite
- 2 colheres de requeijão cremoso
- 100 g de muçarela
- Arroz já cozido
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Modo de preparo do arroz à piamontese de gorgonzola com costela na pressão
- Tempere os pedaços de costela com sal, pimenta-do-reino e um pouco de shoyu.
- Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e coloque a carne junto com a cebola.
- Refogue até que a costela fique bem dourada.
- Em seguida, adicione água quente suficiente para ajudar no cozimento, tampe a panela e deixe cozinhar sob pressão até a carne ficar macia.
- Depois de retirar a pressão, mantenha a panela no fogo até o caldo reduzir completamente.
- Continue mexendo e dourando a carne até que os pedaços fiquem bem fritinhos por fora.
Arroz
- Em outra panela, aqueça um fio de azeite e refogue o alho.
- Acrescente o arroz e mexa por alguns minutos para envolver os grãos no tempero.
- Adicione a água fervente e o sal.
- Cozinhe normalmente, com a panela parcialmente tampada, até que o arroz esteja cozido, sequinho e soltinho.
Piamontese de gorgonzola
- Aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho. Acrescente os tomates-cereja e cozinhe por alguns instantes.
- Na sequência, coloque o queijo gorgonzola e mexa até começar a derreter. Adicione o creme de leite e misture bem.
- Junte o arroz já cozido e mexa para incorporar o molho. Finalize com o requeijão cremoso e a muçarela, misturando até o queijo derreter e o preparo ficar bem cremoso.
- Transfira o arroz à piamontese para uma travessa e distribua os pedaços de costela dourada por cima.
- Sirva imediatamente, de preferência ainda quente, para aproveitar a cremosidade dos queijos e a textura da carne.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)
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