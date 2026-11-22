Uma flor comum nas ruas de Belém durante o período de floração virou ingrediente de uma bebida refrescante nas redes sociais. A influenciadora Priscila Uchoa compartilhou uma receita de suco feito com flor de jambo, que chama a atenção pela coloração naturalmente rosada.
🌸 O preparo é simples e leva apenas dois ingredientes principais: flores de jambo e água. Depois de bater tudo no liquidificador e coar, a bebida pode ser servida com gelo. Segundo Priscila, o sabor é adocicado, com um leve toque azedo. Confira a seguir o passo a passo.
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Ingredientes do suco de flor de jambo
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2 punhados de flores de jambo;
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1 litro de água;
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Gelo a gosto;
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Açúcar ou adoçante a gosto, se necessário.
Como fazer suco de flor de jambo?
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Higienize bem as flores de jambo.
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Coloque as flores e a água gelada no liquidificador.
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Bata até misturar bem os ingredientes.
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Coe a bebida, de preferência com um coador fino ou voal.
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Sirva com gelo e adoce a gosto, se preferir.
A influenciadora também destacou que as flores podem ser usadas em outras preparações, como drinks, geleias e saladas.
Cuidados antes de preparar a bebida
Antes de colher as flores, é importante verificar se elas estão livres de agrotóxicos e de outros produtos químicos. Também é necessário higienizá-las adequadamente antes do consumo.
Nas redes sociais, a receita despertou a curiosidade de internautas. Enquanto alguns demonstraram surpresa com a possibilidade de preparar uma bebida com as flores, outros contaram que já tinham o hábito de consumi-las desde a infância.