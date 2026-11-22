Suco de flor de jambo: aprenda a fazer a bebida rosa com apenas 3 ingredientes

Preparo da bebida refrescante foi compartilhado pela influenciadora Priscila Uchoa

22 de novembro de 2026 às 11:45

Como fazer suco de flor de jambo? Veja a receita ( Foto: Reprodução/Instagram )

Uma flor comum nas ruas de Belém durante o período de floração virou ingrediente de uma bebida refrescante nas redes sociais. A influenciadora Priscila Uchoa compartilhou uma receita de suco feito com flor de jambo, que chama a atenção pela coloração naturalmente rosada.

🌸 O preparo é simples e leva apenas dois ingredientes principais: flores de jambo e água. Depois de bater tudo no liquidificador e coar, a bebida pode ser servida com gelo. Segundo Priscila, o sabor é adocicado, com um leve toque azedo. Confira a seguir o passo a passo.

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Ingredientes do suco de flor de jambo

2 punhados de flores de jambo;

1 litro de água;

Gelo a gosto;

Açúcar ou adoçante a gosto, se necessário.

Como fazer suco de flor de jambo?

Higienize bem as flores de jambo. Coloque as flores e a água gelada no liquidificador. Bata até misturar bem os ingredientes. Coe a bebida, de preferência com um coador fino ou voal. Sirva com gelo e adoce a gosto, se preferir.

A influenciadora também destacou que as flores podem ser usadas em outras preparações, como drinks, geleias e saladas.

Cuidados antes de preparar a bebida

Antes de colher as flores, é importante verificar se elas estão livres de agrotóxicos e de outros produtos químicos. Também é necessário higienizá-las adequadamente antes do consumo.