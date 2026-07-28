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RECEITA

Panceta à vinagrete é a receita da Ana Maria Braga de hoje (28/07)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Panceta à vinagrete; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges

28 de julho de 2026 às 11:50

Panceta à vinagrete é a receita da Ana Maria Brag

Panceta à vinagrete é a receita da Ana Maria Brag ( Foto: Reprodução/Foto: Daniela Meira/Globo )

A panceta (barriga de porco) ganha uma preparação especial e cheia de sabor nesta receita de panceta à vinagrete. Após ser cozida, resfriada e cortada em fatias finas, a carne é envolvida em um molho com cebola, tomate, salsinha, azeite, shoyu e vinagre, criando uma combinação equilibrada e perfeita para abrir o apetite.

A receita é uma ótima opção para servir como entrada, acompanhada de torradas, ou até como lanche. Além de saborosa, a preparação é simples e rende bastante. Confira o passo a passo:

Ingredientes da Panceta à Vinagrete, receita da Ana Maria Braga

  • 1 quilo de panceta
  • sal a gosto
  • 100 gramas de cebola em cubinhos
  • 100 gramas de tomate sem sementes em cubinhos
  • salsinha picada a gosto
  • 80 mililitros de azeite
  • 80 mililitros de molho shoyu
  • 100 mililitros de vinagre de álcool
  • pimenta-do-reino preta moída a gosto

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Modo de preparo da Panceta à Vinagrete, receita da Ana Maria Braga

  • Enrole 1 quilo de panceta formando um rocambole com o couro para o lado de fora. Com um barbante culinário, amarre toda a panceta apertando bem para manter o formato.
  • Leve para uma panela grande com água até cobrir a panceta, sal a gosto e cozinhe por 30 minutos.
  • Depois deste tempo, retire a panceta da água, deixe esfriar e coloque na geladeira para ficar firme na hora de cortar.
  • Em uma tigela, faça uma marinada misturando cebola em cubinhos, tomate em cubinhos, salsinha picada a gosto, azeite, shoyu e vinagre de álcool. Acerte sal e pimenta-do-reino moída a gosto.
  • Corte fatias bem finas da panceta, coloque na tigela com a marinada e deixe apurar por 1 hora.
  • Sirva como aperitivo com torradas ou no lanche.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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