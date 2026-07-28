Panceta à vinagrete é a receita da Ana Maria Braga de hoje (28/07)

A panceta (barriga de porco) ganha uma preparação especial e cheia de sabor nesta receita de panceta à vinagrete. Após ser cozida, resfriada e cortada em fatias finas, a carne é envolvida em um molho com cebola, tomate, salsinha, azeite, shoyu e vinagre, criando uma combinação equilibrada e perfeita para abrir o apetite.
A receita é uma ótima opção para servir como entrada, acompanhada de torradas, ou até como lanche. Além de saborosa, a preparação é simples e rende bastante. Confira o passo a passo:
Ingredientes da Panceta à Vinagrete, receita da Ana Maria Braga
- 1 quilo de panceta
- sal a gosto
- 100 gramas de cebola em cubinhos
- 100 gramas de tomate sem sementes em cubinhos
- salsinha picada a gosto
- 80 mililitros de azeite
- 80 mililitros de molho shoyu
- 100 mililitros de vinagre de álcool
- pimenta-do-reino preta moída a gosto
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Modo de preparo da Panceta à Vinagrete, receita da Ana Maria Braga
- Enrole 1 quilo de panceta formando um rocambole com o couro para o lado de fora. Com um barbante culinário, amarre toda a panceta apertando bem para manter o formato.
- Leve para uma panela grande com água até cobrir a panceta, sal a gosto e cozinhe por 30 minutos.
- Depois deste tempo, retire a panceta da água, deixe esfriar e coloque na geladeira para ficar firme na hora de cortar.
- Em uma tigela, faça uma marinada misturando cebola em cubinhos, tomate em cubinhos, salsinha picada a gosto, azeite, shoyu e vinagre de álcool. Acerte sal e pimenta-do-reino moída a gosto.
- Corte fatias bem finas da panceta, coloque na tigela com a marinada e deixe apurar por 1 hora.
- Sirva como aperitivo com torradas ou no lanche.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)