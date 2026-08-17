Gelado de abacaxi com chocolate branco: aprenda a receita
A sobremesa pode ser servida em travessa e é uma boa alternativa para o almoço em família
O gelado de abacaxi com chocolate branco é uma opção de sobremesa fácil, cremosa e com sabor equilibrado. A acidez característica da fruta combina com a doçura do chocolate branco e do leite condensado, resultando em uma receita refrescante para servir depois do almoço ou em ocasiões especiais.
O preparo é simples e leva poucos ingredientes. A sobremesa ainda ganha uma finalização com ganache de chocolate branco e coco flocado, deixando o prato mais bonito e saboroso.
Ingredientes do gelado de abacaxi com chocolate branco
- 2 caixas de leite condensado
- 4 caixas de creme de leite
- 1 abacaxi
- 1 xícara de açúcar
- 300 g de chocolate branco
- 200 g de creme de leite
- Coco flocado a gosto para decorar
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Modo de preparo do gelado de abacaxi com chocolate branco
- Comece descascando o abacaxi e cortando a fruta em pedaços pequenos.
- Coloque em uma panela junto com o açúcar e leve ao fogo médio. Cozinhe até o abacaxi ficar macio e formar uma calda. Desligue o fogo e deixe esfriar.
- Em outra panela, misture o leite condensado e o creme de leite. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme consistente. Retire do fogo e deixe amornar.
- Quando o abacaxi estiver frio, misture a fruta ao creme. Transfira para uma travessa e espalhe bem, deixando a superfície uniforme.
- Pique o chocolate branco e derreta em banho-maria ou no micro-ondas, em intervalos curtos, mexendo a cada etapa. Depois, acrescente o creme de leite e misture até formar uma ganache lisa e brilhante.
- Despeje a ganache sobre o creme de abacaxi e espalhe delicadamente. Finalize com coco flocado a gosto.
- Leve à geladeira por algumas horas, até que o gelado de abacaxi com chocolate branco fique bem firme e refrescante. Sirva gelado.
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