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Gelado de abacaxi com chocolate branco: aprenda a receita

A sobremesa pode ser servida em travessa e é uma boa alternativa para o almoço em família

Gabrielle Borges
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Gelado de abacaxi com chocolate branco (Reprodução: Receiteria)

O gelado de abacaxi com chocolate branco é uma opção de sobremesa fácil, cremosa e com sabor equilibrado. A acidez característica da fruta combina com a doçura do chocolate branco e do leite condensado, resultando em uma receita refrescante para servir depois do almoço ou em ocasiões especiais.

O preparo é simples e leva poucos ingredientes. A sobremesa ainda ganha uma finalização com ganache de chocolate branco e coco flocado, deixando o prato mais bonito e saboroso.

Ingredientes do gelado de abacaxi com chocolate branco

  • 2 caixas de leite condensado
  • 4 caixas de creme de leite
  • 1 abacaxi
  • 1 xícara de açúcar
  • 300 g de chocolate branco
  • 200 g de creme de leite
  • Coco flocado a gosto para decorar

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Modo de preparo do gelado de abacaxi com chocolate branco

  • Comece descascando o abacaxi e cortando a fruta em pedaços pequenos.
  • Coloque em uma panela junto com o açúcar e leve ao fogo médio. Cozinhe até o abacaxi ficar macio e formar uma calda. Desligue o fogo e deixe esfriar.
  • Em outra panela, misture o leite condensado e o creme de leite. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme consistente. Retire do fogo e deixe amornar.
  • Quando o abacaxi estiver frio, misture a fruta ao creme. Transfira para uma travessa e espalhe bem, deixando a superfície uniforme.
  • Pique o chocolate branco e derreta em banho-maria ou no micro-ondas, em intervalos curtos, mexendo a cada etapa. Depois, acrescente o creme de leite e misture até formar uma ganache lisa e brilhante.
  • Despeje a ganache sobre o creme de abacaxi e espalhe delicadamente. Finalize com coco flocado a gosto.
  • Leve à geladeira por algumas horas, até que o gelado de abacaxi com chocolate branco fique bem firme e refrescante. Sirva gelado.

 

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