Rainha das Rainhas: saiba tudo sobre o desfile da candidata do Paysandu, Pamela Caroline

O Paysandu traz para o palco do Rainha das Rainhas a jovem de 29 anos, Pamela Caroline. Natural de Uruará, ela que já era conhecida como a Globeleza do Pará, vem com a fantasia “Globeleza, a colombina dos morros cariocas”. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real!

A fantasia conta a história do surgimento do carnaval de rua do Rio de Janeiro, que vai das tradicionais marchinhas até os tempos atuais. Entre os personagens estão o Pierrot, o Arlequim, a Colombina e os sambistas cariocas.

A personagem incorpora uma tradicional porta-bandeira, que vive a transição do Carnaval até chegar aos desfiles das escolas de samba do Rio, se transformando na figura representativa do carnaval carioca: a Globeleza, com o universo colorido das vinhetas da TV.

Carmem Helena / O Liberal
Igor Mota / O Liberal

A maquiagem, assinada por Augusto Brito e Carlos de Moraes, remete as pinturas corporais e o universo mágico de brilho, colorido e glamour. Seu estilista é Zandro Gurjão e os coreógrafos Marcelo Riva e William Quadros.

