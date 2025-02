Rainha das Rainhas: saiba tudo sobre o desfile da candidata do Casota, Gabriela Macedo

O clube Casota vem com Gabriela Macedo, de 19 anos, para tentar o título do concurso. Ela, que faz o curso de estética e cosmetologia, veste a fantasia “Um auto para Belém”, que retrata a identidade e os costumes do belenense. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real!

O resplendor da fantasia, criada pelo estilista Ewandro Cravo, é um estandarte que reverencia as manifestações populares e sagradas, como o Rainha das Rainhas e o Batalhão do Boi Pavulagem. Um arco-íris com gotas de cristais remete à chuva da tarde, bem como os arcos que anunciam o Círio de Nazaré, entre fitas e traços da arquitetura da Basílica Santuário.

No corpo da fantasia, a representação da cabocla do carimbó em detalhes indígenas e amazônicos, expressões folclóricas que são patrimônio cultural do Pará! A coreografia é Odivan Duarte e o cabelo e maquiagem feitos por Dry Farias.