Rainha das Rainhas: saiba tudo sobre o desfile da candidata da Assembleia Paraense, Rebecca Sangalli

No palco, a candidata da Assembleia Paraense, Rebecca Sangalli, de 20 anos e acadêmica de Fisioterapia, veste a fantasia "Melina - a Abelha Rainhas. Ela tenta o bicampeonato de Rainha das Rainhas do carnval, vencido ano passado por Fernanda Costa no ano passado. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real!

Conheça a história da fantasia da candidata da Assembleia Paraense

Em sua grande colmeia, Melina é idolatrada por sua beleza e poder. Fascinada pelo mundo dos humanos, durante um de seus voos, foi surpreendida por um homem que nunca tinha visto antes. Seus voos, também conhecidos pelos movimentos frenéticos como o da dança do ventra, são interpretados pela candidata.

Após ver o homem, seu coração começou a pulsar no ritmo do amor. Para conquistá-lo, Melina usa o pólen mágico, que a transformou em uma linda mulher e usa a dança para seduzir, unindo dois mundos em um só coração. A criação da fantasia é de Hélio Alvarez e a coreografia de Aline Dias, mãe da ex-BBB paraense e ex Rainha das Rainhas, Alane Dias. A maquiagem é de Brunno Bellini.

