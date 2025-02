Rainha das Rainhas 2025: Saiba tudo sobre o desfile da candidata do Guará Park, Alana Moraes

O Guará Acqua Park disputa o título do Rainha das Rainhas 2025 com Alana Ariel Moraes. A jovem de 28 anos é formada em estética e atua como maquiadora profissional.

Ela veste a fantasia “Naiá, a lenda da vitória-régia”, que conta a história de uma indígena conhecida por sua beleza, que é apaixonada pela lua chamada Jací. Certo dia, ela vê o reflexo da lua na água de um igarapé e acaba morrendo por tentar tocá-la. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real!

Confira a história da fantasia da candidata do Guará Park

Na história, Jaci, comovida com a morte de Naiá, transforma a jovem em uma linda planta aquática com a mais bela das flores. Em todas as noites de lua cheia, a flor desabrocha para prestigiar a beleza da lua.

A fantasia é inspirada na história da vitória-régia, trazendo em seu formato moderno a floresta onde a indígena vivia e onde foi transformada. No corpo uma representatividade dos trajes indígenas. Já a cabeça, um cocar indígena estilizado. A criação é de Matheus Souza, coreografia de Junior Freitas; cabelo e maquiagem de Leonardo Veríssimo e Leonardo Moutinho.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.