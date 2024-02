Rainha das Rainhas 2024: Conheça o mestre de cerimônia deste ano

A edição de 2024 do Rainha das Rainhas inovou em vários aspectos e um deles é o trabalho do mestre de cerimônia Sayd Vitor Pessoa, de 23 anos. O jovem estreou no evento deste ano e diz que se sente feliz, uma vez que sempre acompanhou o concurso.

"É a primeira vez que faço parte desse trabalho e é muito bom, pois sempre tive curiosidade para saber como funcionava. Pois antes acompanhava apenas pela televisão e mídias sociais", destaca o jovem.

Sayd passou por um processo de treinamento e ensaios para os preparativos da grande noite. Ele disse que espera viver a experiências nos próximos anos.

