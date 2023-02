Rainha das Rainhas 2023: Tênis Clube mostra a maldição de Medusa com Ana de Nazaré Martins Barbosa

A candidata Ana de Nazaré Martins Barbosa usa a fantasia "Medusa, a Sacerdotisa Athena". Medusa era a mais bela do templo de Athena e foi amaldiçoada, tornando-se uma criatura metade mulher, metade serpente, que transformava em pedra qualquer homem que se aproximasse dela.

O corpo da fantasia é bordado com cristais, canutilhos e pedras preciosas e faz alusão às sacerdotisas do templo de Athena. A frente do resplendor representa o templo e as costas, com mais de 10 mil lantejoulas, representam as ruínas onde Medusa passou a viver após a maldição.

A criação é de Junior Manzinny e Ocir Neto. A coreografia de Éverton magalhães e a Maquiagem de Vitor Duvallier.

(Thiago Gomes / O Liberal)

Saiba mais sobre a candidata do Tênis Clube