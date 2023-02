Rainha das Rainhas 2023: Pará Clube traz mulher que vira gata com Ariane Cohen para vencer

Ariane Cohen de 24 anos usa a fantasia "Mitos e Lendas de Cattus". Cattus significa gato em latim. Ancestrais apontam que os bichanos vêm do oriente, com audição ultrassônica, visão noturna e periférica, pelos sensitivos e unhas que são usadas para sua defesa.

A fantasia traz na cabeça orelhas com um entrelaçado que lembra o jogo infantil cama de gato. Além disso, ela traz uma segunda pele com bordado que lembra as manchas dos gatos, unhas com garras retráteis, gargantilhas e braceletes em cristal. Já o resplendor é tridimensional com duas faces: uma que conta a história da mulher gata sedutora e a segunda a da gata que uiva na noite de luar.

(Thiago Gomes / O Liberal)

A criação é de Jefferson Leão Costa da Silva, com coreografia de Diego Jaques de Oliveira e maquiagem de Beatriz Luz.

Conheça mais sobre a candidata do Pará Clube