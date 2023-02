Rainha das Rainhas 2023: Ádria Nogueira vira ‘Mulher macaco’ para tentar o bicampeonato para a Asalp

Ádria Nogueira tem 26 anos, é formada em Enfermagem. A candidata da Asalp usa a fantasia “Monga, a mulher macaco”. A lenda conta que Monga é uma mulher sedutora que atrai os olhares do público com performances em circos e parques.

Na fantasia, o resplendor retrata o ambiente onde as apresentações acontecem, além do corpo e da metamorfose, quando ela passa de mulher para um animal. Ele é todo bordado com pedrarias e com muitas plumas.

