Rainha das Rainhas 2023: candidata do Guará Acqua Park encarna bruxa para o desfile

Aline Wanderley tem 27 anos, é farmacêutica e representa o Guará Acqua Park no Rainha das Rainhas. Ela vem para a passarela com a fantasia “Nanaíme, a fascinante bruxa de Évora".

• Veja bastidores, desfiles das candidatas e todos os detalhes do Rainha das Rainhas 2023

Conta a história que Nanaíme é uma bela alquimista da natureza, que aportou no Brasil com os navegantes portugueses. Ela possuía um caderno repleto de poções e feitiços, e sua magia a fez criar raízes que se entrelaçam com as religiões ameríndias.

VEJA MAIS

O corpo da fantasia exalta a altivez e energia da bruxa. O resplendor revela o luar, a natureza e o triplo círculo da bruxaria. A criação é de Zandro Gurjão, com coreografia de Paulo Kaputiny, cabelo de Augusto Brito e maquiagem de Carlos de Moraes.

Saiba mais sobre a candidata do Guará Acqua Park