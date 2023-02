Rainha das Rainhas 2023: Adriana Pinheiro vira um ser reptiliano na passarela pelo Remo

Adriana dos Santos Pinheiro tem 24 anos e é estudante de Direito. A candidata do Clube do Remo usa a fantasia "Teoria da Conspiração", que traz no resplendor uma floresta mística, onde simbologias e formas geométricas revelam escrituras que correspondem aos mistérios da humanidade, todas observadas pelo “olho que tu vê” sob o domínio de uma nave espacial estilizada.

No corpo da fantasia, vem uma alusão ao ocultismo, representado por um extraterrestre reptiliano. A criação é de Ewandro Cravo, com coreografia de Gabriel Sales e Thayla Savick. Já a maquiagem é de Arley Make.

(Thiago Gomes / O Liberal)

