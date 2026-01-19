Quem foi a primeira Rainha das Rainhas do carnaval paraense?

Às vésperas de mais uma edição do Rainha das Rainhas, o maior concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense, uma pergunta volta a despertar a curiosidade do público: quem foi a mulher que inaugurou essa tradição que atravessa gerações no Pará?

A edição de 2026, marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, em Belém, celebra a 78ª edição do concurso. Antes do espetáculo grandioso que o evento se tornou, uma jovem representante de clube social entrou para a história ao ser coroada na primeira disputa, ainda em um formato bem diferente do atual.

Quem foi a primeira Rainha das Rainhas?

A primeira vencedora do Rainha das Rainhas foi Odete Chaves Braga, coroada em 1947, representando o Clube dos Aliados, com a fantasia intitulada “Laveski”.

Além de ser a primeira coroada, no ano seguinte, sua irmã, Maria Lúcia, também venceu a disputa.

Odete Chaves Braga do Clube dos Aliados foi a primeira campeã do concurso (Arquivo O Liberal)

Criado no mesmo ano, o concurso surgiu com o objetivo de reunir clubes sociais de Belém e fortalecer a programação do carnaval. A primeira edição aconteceu justamente no Clube dos Aliados e contou com a participação de apenas quatro agremiações.

Naquele período, o concurso tinha um perfil muito diferente do que é visto atualmente. As fantasias eram mais simples e comportadas, muitas vezes confeccionadas pelas próprias famílias das candidatas, e o julgamento priorizava sobretudo a beleza, o desembaraço e a elegância das jovens representantes.

Mesmo sem o luxo e a grandiosidade das produções atuais, Odete Chaves Braga entrou para a história como a pioneira do Rainha das Rainhas, abrindo caminho para uma tradição que se consolidaria como um dos maiores símbolos culturais do Pará.