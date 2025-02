Patrocinadores reforçam a tradição e o sucesso do concurso Rainhas das Rainhas 2025

O concurso de fantasias Rainhas das Rainhas 2025, um dos maiores eventos culturais da Amazônia, se destaca não apenas pela exuberância das candidatas e suas fantasias, mas também pelo apoio essencial de grandes patrocinadores que contribuem para o sucesso de mais uma edição da festa.

Vicente Noronha, reitor do Centro Universitário Fibra, ressaltou a importância do evento para a projeção das candidatas. "Parabéns ao Grupo Liberal por proporcionar essa noite gloriosa. É uma noite em que os artistas, as nossas candidatas a Rainha e Princesas estão exibindo a sua performance e mostrando para o nosso público, não só do nosso estado, mas de todo o Brasil, esse momento esplêndido. Nós, do Centro Universitário Fibra, estamos honrados em mais uma vez participarmos desse evento que é uma marca registrada na região amazônica", afirmou.

Noronha destacou ainda que o Rainhas das Rainhas é o único concurso no Brasil que oferece grandes oportunidades de projeção para as participantes, tornando a parceria com o evento especialmente significativa para a instituição. "Poder contribuir com o sucesso dessas jovens, para nós, é muito gratificante", concluiu. Como premiação, a Rainha recebe uma bolsa integral, enquanto as Princesas têm direito a bolsas parciais.

Thiago Maiorana, representante do Grupo Liberal, falou sobre a importância histórica do evento, que chega à sua 77ª edição. "É muito bacana o Rainhas indo para a sua 77ª edição, algo que vem desde o legado do meu avô, quando ele começou a planejar, projetar tudo isso aqui. Eu tenho certeza que, lá de cima, ele está muito orgulhoso do que a organização vem fazendo", disse Maiorana.

Ele também expressou seu orgulho em ver a continuidade do evento, que é agora considerado um patrimônio imaterial do estado do Pará. "A minha prima Giordana à frente, a Patrícia, todo o pessoal que faz essa festa linda aqui e que marcou o Rainhas das Rainhas como patrimônio imaterial do estado. É uma felicidade estar aqui", finalizou.

Já Raphaela Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, destacou a importância do evento para o calendário cultural do estado. "O Rainhas das Rainhas é um sucesso há tantos anos, que já faz parte da cultura do estado, principalmente neste período de Carnaval. É um período muito aguardado. E a gente não poderia deixar de prestigiar", afirmou Rocha.

Ela também explicou a conexão entre o shopping e o evento. "O Shopping Bosque tem essa marca muito grande com a questão do entretenimento. E o Grupo Liberal é um grande parceiro do shopping. Não tinha como a gente ficar de fora dessa", completou. Para ela, apoiar as jovens candidatas é uma forma de impulsionar seus sonhos e valorizar o talento local. "Vamos torcer e desejar um ótimo reinado para a grande ganhadora", disse.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.