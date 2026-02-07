Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Nayara Matoso, da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, diz estar confiante ao abrir o concurso

Representante da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará foi sorteada para se apresentar em 1º lugar e afirma que a posição não a intimida

Hannah Franco

A representante da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará no concurso Rainha das Rainhas 2026, Nayara Matoso, falou sobre o sentimento de ser a primeira candidata a se apresentar na edição deste ano. Em entrevista, ela comentou o resultado do sorteio que definiu a ordem das apresentações, realizado por volta das 21h deste sábado (7), pouco antes do início do concurso, quando foi sorteada com o número 1.

Apesar de o primeiro lugar ser considerado desafiador por muitas candidatas, Nayara afirmou que a posição não causou intimidação.

“Eu acredito que tudo acontece pela vontade de Deus. Me preparo para esse concurso desde os meus quatro anos de idade e, se Deus determinou que eu fosse a primeira, então eu vou ser a primeira, com a certeza de que vai dar tudo certo”, disse.

Bailarina clássica, Nayara destacou que a trajetória na dança contribuiu para lidar com o momento e com a responsabilidade de abrir o desfile. Ela ressaltou que encara a posição como uma honra.

“Graças a Deus, tive inúmeras experiências que me prepararam para estar aqui hoje, inclusive para receber essa notícia. Abrir o Rainha das Rainhas é uma grande responsabilidade. Estou muito feliz, preparada e confiante”, afirmou a candidata.

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal Rainha das Rainhas e no Youtube.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026

Nayara Matoso
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda