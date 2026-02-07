Nayara Matoso, da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, diz estar confiante ao abrir o concurso

A representante da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará no concurso Rainha das Rainhas 2026, Nayara Matoso, falou sobre o sentimento de ser a primeira candidata a se apresentar na edição deste ano. Em entrevista, ela comentou o resultado do sorteio que definiu a ordem das apresentações, realizado por volta das 21h deste sábado (7), pouco antes do início do concurso, quando foi sorteada com o número 1.

Apesar de o primeiro lugar ser considerado desafiador por muitas candidatas, Nayara afirmou que a posição não causou intimidação.

“Eu acredito que tudo acontece pela vontade de Deus. Me preparo para esse concurso desde os meus quatro anos de idade e, se Deus determinou que eu fosse a primeira, então eu vou ser a primeira, com a certeza de que vai dar tudo certo”, disse.

Bailarina clássica, Nayara destacou que a trajetória na dança contribuiu para lidar com o momento e com a responsabilidade de abrir o desfile. Ela ressaltou que encara a posição como uma honra.

“Graças a Deus, tive inúmeras experiências que me prepararam para estar aqui hoje, inclusive para receber essa notícia. Abrir o Rainha das Rainhas é uma grande responsabilidade. Estou muito feliz, preparada e confiante”, afirmou a candidata.

Transmissão do evento

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.