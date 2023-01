Rainha das Rainhas: Influenciadora conhecida por ‘resumos’ conta como foi RR 2020

Quando o internauta entra no perfil da influenciadora Thay Balby (@thaybalby) no Instagram, já encontra uma definição real do que vai ter nas suas produções de conteúdo: Moda & Humor. Trilhando seu caminho nas redes sociais, ela tem ganhado dezenas de seguidores diariamente.

Mas o que encontramos no perfil de Thay? Um dos conteúdos que merecem destaque são os resumos de eventos, com bom humor e vocabulário paraense, ela consegue contar o que aconteceu de melhor em determinada ocasião.

Formada em Pedagogia, desde 2021 atua como influenciadora. Ela iniciou nas redes falando sobre cuidados capilares, por causa da sua mãe, que é cabeleireira. Em 2022, durante as férias ela dividiu a uma casa com outras 36 em Salinópolis, nordeste paraense, e lá começou a produção dos resumos.

Sua autenticidade em contar o que rolava nas férias com detalhes, chamou atenção de vários empresários e empresas, um deles convidou Thay para um evento nacional, onde ela produzia os resumos do que rolava durante os dias de festa.

Para que os internautas conheçam um pouco mais dela, a influenciadora produziu um conteúdo exclusivo sobre o Rainha das Rainha 2020. Explicando como foram as apresentações e fantasias de algumas candidatas, incluindo a Rainha das Rainhas, Juliane Santos, Thay detalhou os fatos mais importantes daquele dia. Ela destacou a coreografia da dona do título, que foi idealizada pelo coreógrafo Marcos Maciel.

Juliane apresentou o tema “Eparrei Iansã de vermelho ou de rosa é filha de Oyá”, com uma apresentação impactante, ela mostrou a força da religiosidade afro-brasileira ao falar levar para o palco a senhora dos raios e das tempestades.

“Depois ela virou e já estava sem a saia dela, só para dar o close. Mana, essa menina se pendurou, ela subiu, acendeu o negócio de uma luz, ela abriu, ela girou, minha filha. Não tinha como ela não levar esse título”, resumiu Thay.

Ao lembrar do evento de 2020 e rever as apresentações, a influenciadora viveu a emoção de anos atrás. “A interpretação com certeza chama bastante atenção. A cada ano a competição fica mais acirrada, então além de beleza e fantasia, as candidatas de hoje se entregam muito na interpretação do personagem, não se trata só da coreografia”, disse Thay.