Curso de Enfermagem do Centro Universitário Fibra é referência em infraestrutura e ensino

A pandemia da covid-19 evidenciou a importância de determinados profissionais para a sociedade, como os da área de Enfermagem, responsáveis pela promoção, prevenção e reabilitação da saúde. Esse protagonismo vivido nos últimos anos também serviu como um alerta para a necessidade de formar bons enfermeiros.

É justamente essa preocupação, de entregar à sociedade um profissional altamente qualificado, que vem motivando o Centro Universitário Fibra a investir continuamente em estrutura e novas metodologias no curso de graduação em Enfermagem. O resultado desse compromisso é a entrega ao mercado de trabalho de 80 a 100 enfermeiros semestralmente.

A coordenadora do curso de Enfermagem da Fibra, Cinthia Moraes, destaca o compromisso com a questão ética e a qualidade de ensino (Arquivo Pessoal)

Para a coordenadora do curso de enfermagem da Fibra, Cinthia Moraes, a estrutura oferecida aos estudantes é diferenciada. “Nós temos mais de 40 laboratórios, sendo um voltado para simulação realística, composto por equipamentos práticos e simuladores. No nosso laboratório de ensino, atendemos a comunidade de forma gratuita. Além disso, o estudante ainda conta com um espaço de convivência e uma plataforma de suporte ao ensino”, enfatiza.

Curso de excelência

O curso de Enfermagem da Fibra é nota máxima no Ministério da Educação, segundo a avaliação de cursos do Ensino Superior brasileiro pelo Conceito Preliminar de Curso (CPC). O recredenciamento, com nota cinco, simboliza o reconhecimento da excelência do ensino e o trabalho do corpo docente, que prioriza a formação humanista e oferece estrutura qualificada.

“Nosso curso de Enfermagem é pautado na questão ética e na qualidade de ensino, ofertando um corpo docente composto por mestres e doutores com experiência na área. Trabalhamos muito com a questão da habilidade e competência, pois temos como premissa a formação prática a partir do desenvolvimento das habilidades necessárias à atuação profissional”, destaca a coordenadora Cinthia Moraes.

Mercado promissor

Após formado, o profissional tem à sua frente um mercado promissor. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), além do campo de atendimento ao paciente, há outras 140 especialidades profissionais disponíveis para atuação, que incluem gerenciar equipes, orientar grupos de trabalho ou atuar como pesquisador ou professor, por exemplo.

Para saber mais sobre a estrutura oferecida, grade curricular e corpo docente do curso de Enfermagem da Fibra, clique aqui.