Presidente Vargas é interditada neste domingo para receber programação cultural

Um grande evento cultural vai tomar conta da avenida Presidente Vargas neste domingo (15). A chamada "Avenida Cultural" terá extensa programação de música, brincadeiras de rua, dança e esporte, com o objetivo de levar cultura e lazer para a população.

O projeto realizado pela Prefeitura de Belém busca promover a saúde e o bem-estar social por meio de atividades esportivas e aeróbicas, além de apresentações e intervenções culturais e feiras de produtores locais, em uma das mais importantes vias públicas de Belém.

Vários órgãos municipais trabalham de forma integrada para que o evento seja realizado, como a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), as Secretarias Municipais de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), de Economia (Secon), de Meio Ambiente (Semma), de Urbanismo (Seurb) e de Saúde (Sesma), as Coordenadorias da Diversidade Sexual de Belém (CDS), da Mulher de Belém (Combel), Antirracista de Belém (Coant), Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda, e Fundação Papa João XXIII (Funpapa).

Além disso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a Guarda Municipal de Belém (GMB), a Defesa Civil e a Coordenadoria de Comunicação Social (Comus) também fazem parte dessa atividade.

Confira a programação completa:

Quarteirão Oswaldo Cruz

09h – 10h: Banda da Guarda Municipal

10h – 10h30: Exibição do Canil da Guarda

Quarteirão Banco do Brasil

09h – 10h: DJ Sidou

10h – 11h: DJ Kauê Almeida

11h – 12h: MC Ewerton

12h em diante: DJ Kauê Almeida

Quarteirão C&A

Programação da Sejel: Projeto Escola Comunitária Skate da Matinha

Quarteirão Correios

11h – 12h - Plinio do Cavaco e Banda

12h – 13h - Balé Folclórico da Amazônia

13h – 15h - Movimento Reggae de Belém

Feira de serviços e empreendedores

1. Banco do povo

2. Combel

3. Coant

4. CDS

5. Arte pela vida

6. Delicias da Lu

7. Joana Misticas

8. Laços de Isis.

Ruas são interditadas

Por conta do evento, neste domingo, das 7h às 15h, a avenida Presidente Vargas será interditada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), entre as ruas Gaspar Viana e Oswaldo Cruz, assim como as transversais 13 de Maio, Manoel Barata, O’ de Almeida e Aristides Lobo. A rua Oswaldo Cruz estará liberada para o trânsito. Agentes da Semob e da Guarda Municipal ficarão dispostos na Gaspar Viana e nas transversais interditadas para a orientação do trânsito e garantir a fluidez.

Confira mudanças das rotas de ônibus

As linhas de ônibus que trafegam na avenida Presidente Vargas serão desviadas, provisoriamente, pelo Ver-o-Peso, para que o evento possa ser realizado. Ficará assim:

Linhas que operam via Marechal Hermes, Piedade, Boulevard Castilhos França, Presidente Vargas e Serzedelo Corrêa: farão Marechal Hermes, Boulevard Castilhos França, Portugal, Inácio Guilhon, 16 de Novembro, Almirante Tamandaré, Gama Abreu e Serzedelo Corrêa, a destino.

Linhas que operam via Marechal Hermes, Piedade, Boulevard Castilhos França, Presidente Vargas, Praça da República, Assis de Vasconcelos e Gaspar Viana: farão Marechal Hermes, Boulevard Castilhos França, Portugal, Inácio Guilhon, 16 de Novembro, Almirante Tamandaré, Gama Abreu, Praça da República, Assis de Vasconcelos e Gaspar Viana, a destino.

Linhas que operam via Marechal Hermes, Piedade, Boulevard Castilhos França, Presidente Vargas e Nazaré: farão Marechal Hermes, Boulevard Castilhos França, Portugal, Inácio Guilhon, 16 de Novembro, Almirante Tamandaré, Gama Abreu e Nazaré, a destino.

Linhas que operam via Marechal Hermes, Boulevard Castilhos França, Primeiro de Março, Boulevard Castilho França, Presidente Vargas, Praça da República, Assis de Vasconcelos e Gaspar Viana: farão Marechal Hermes, Boulevard Castilhos França, Portugal, Inácio Guilhon, 16 de Novembro, Almirante Tamandaré, Gama Abreu, Praça da República, Assis de Vasconcelos e Gaspar Viana, a destino.