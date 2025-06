Prefeitura de Marituba prorroga inscrições para concurso da Guarda Municipal; veja a data

A Prefeitura de Marituba prorrogou o prazo de inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal. Os candidatos agora têm até a próxima sexta-feira, dia 13 de junho, para se inscrever exclusivamente por meio do site da Cetap. A taxa de inscrição é de R$ 75.

O certame oferece 60 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e pessoas com deficiência (PCD). Os aprovados terão remuneração de R$ 1.800, além de benefícios, com carga horária de 40 horas semanais.

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e atender aos demais requisitos previstos no edital. A organização do concurso alerta que o conteúdo programático foi recentemente retificado, o que torna indispensável a leitura da versão atualizada do edital antes da continuidade nos estudos.

O processo seletivo será composto por quatro etapas: prova objetiva (prevista para o dia 20 de julho), teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica e avaliação médica. A prova objetiva contará com questões de língua portuguesa, matemática, informática, legislação e conhecimentos específicos.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.