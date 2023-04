Preço do açaí continua alto em Belém e vendedores percebem menor frequência de clientes

O preço do açaí continua alto em Belém, motivado pelo clima e pela chamada “entressafra”, quando a produção e colheita do fruto ficam mais difíceis. A reportagem circulou, na manhã desta segunda-feira (17), em alguns pontos de vendas localizados nos bairros Marco e Pedreira e observou que, na maioria deles, o litro do açaí popular custa, aproximadamente, R$ 20, enquanto o tipo médio fica em cerca de R$ 25.

A última pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA) aponta que o açaí médio ficou 6,58% mais caro em fevereiro, passando de R$ 19,92 para R$ 21,22, em média. No acumulado do ano, somando janeiro e fevereiro, a alta foi de 10,04%, segundo o órgão de pesquisa.

Em um estabelecimento que fica na avenida Marquês de Herval, em Belém, a responsável Francilaura Nascimento contou ao Grupo Liberal que o preço varia de R$ 10 ou R$ 12 na safra para R$ 23 a R$ 25 na entressafra, ou seja, o valor mais que dobra.

“É inverno, e tem dia que o batedor não consegue bater porque não consegue comprar por um valor bom e com qualidade. Nem todo dia conseguimos ter produto e, quando temos, vamos mudando o preço. Claro que não todos os dias, porque isso afasta o cliente, mas temos dificuldade em fechar um valor único”, comenta.

A alta de preços ao cliente ocorre porque, para os proprietários, também fica mais caro comprar o fruto, então é necessário driblar esse período repassando as perdas ao consumidor, segundo Francilaura. Mas, mesmo assim, a frequência de clientes no local mudou, e a maioria tem comprado menos: “Mais aqueles que não vivem sem açaí, que vão se adaptando”.

Já em outro ponto de venda, na rua Mauriti, o proprietário, Fábio Silva, diz que, nessa época, a produção de açaí não consegue abastecer a cidade, então o preço “vai lá para cima”. “Hoje está dando uns R$ 300 a R$ 350 a rasa, que é meia saca de açaí. Normalmente custa R$ 100. Não tem jeito. O preço fica assim alto mesmo, aí volta ao normal de julho para frente”, adianta.

Antes, na safra, o açaí custava cerca de R$ 12 na empresa de Fábio, e agora o mais barato é R$ 25. Da mesma forma, o preço depende do dia - quando ele compra a rasa a R$ 300, deixa o litro do açaí mais barato, mas, se for R$ 350, eleva o valor para o consumidor. “É ruim ficar mudando, então tendo manter sempre o padrão, com qualidade”.

Quem estava no local comprando era a dona de casa Lucilene Viana, de 66 anos. Embora os preços estejam notadamente mais altos, a consumidora disse que não sente muito impacto no orçamento porque só compra para o filho uma vez na semana.

Açaí grosso

Janeiro: R$ 29,93

Fevereiro: R$ 31,90

Variação no mês: 6,58%

Variação no ano: 8,99%

Açaí médio

Janeiro: R$ 19,92

Fevereiro: R$ 21,22

Variação no mês: 6,58%

Variação no ano: 10,04%

Fonte: Dieese-PA