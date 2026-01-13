Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Zema deixará governo de Minas em março para disputar Presidência, diz jornal

Estadão Conteúdo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) deverá deixar o cargo em 22 de março para disputar a Presidência da República. Ventilado como possível vice na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o mineiro já negou a possibilidade e afirmou que seguirá até o fim com sua candidatura.

A informação foi dada pelo jornalista Lauro Jardim do O Globo. Com a desincompatibilização, Zema deve intensificar viagens pelo País em busca de apoio político e eleitoral. Assessores do governador dizem que a data do desligamento é "provável".

O nome de Zema foi ventilado pelo presidente do partido Progressistas, Ciro Nogueira (PI), como o ideal para vice de Flávio Bolsonaro. Tanto o senador quanto Zema, no entanto, descartaram a hipótese e indicaram que, ao menos por ora, seguirão caminhos distintos.

Zema lançou sua candidatura à Presidência da República em 16 de agosto de 2025 durante o Encontro Nacional do partido Novo na Zona Sul de São Paulo.

Com a saída de Zema, o vice-governador Mateus Simões (PSD) assumirá o comando de Minas Gerais.

Conforme a legislação eleitoral, ocupantes de cargos no Executivo que desejam concorrer a outra função a deixar o posto até seis meses antes da eleição.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA/DISPUTA
