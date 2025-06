Zema compara moradores de rua a carros em local proibido e pede lei para 'guinchá-los'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), comparou pessoas em situação de rua a veículos estacionados em locais proibidos. Ele indicou que é favorável a criação de uma lei no País para lidar com essas pessoas de forma semelhantes aos carros que estacionam em locais irregulares.

Procurado, o governo de Minas Gerais não se posicionou sobre a declaração até a publicação deste texto.

Zema concedia entrevista à rádio Jovem Pan na quinta-feira, 5, quando foi questionado sobre a segurança pública em Minas Gerais e uma suposta Cracolândia em Belo Horizonte.

"Temos lá moradores de ruas sic ainda. Eu falo que no Brasil nós tínhamos que ter uma lei. Quando você para um carro em lugar proibido, ele é removido, guinchado. Agora fica morador de rua às vezes na porta da casa de uma idosa, atrapalhando ela a entrar em casa, fazendo sujeira, colocando a vida dela de certa maneira em exposição. E não temos hoje nada no Brasil que é efetivo. É um problema em São Paulo, Belo Horizonte e em outras cidades", respondeu o chefe do Executivo mineiro.

Zema tem um histórico de declarações polêmicas desde que assumiu o governo de Minas em 2019, mas dobrou a aposta nos últimos meses em busca do apoio do bolsonarismo na tentativa de cacifar-se como pré-candidato a presidente no ano que vem.

Nesta semana, o mineiro relativizou a existência de uma ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985 e disse que se for eleito presidente concederá indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caso ele seja condenado por tentativa de golpe de Estado. As declarações foram feitas em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo e reiteradas por Zema, no caso do indulto, em um evento nesta sexta-feira, 6.

Em 2023, o governador concedeu uma entrevista ao Estadão no qual associou Estados do Norte e do Nordeste a "vaquinhas" que produzem pouco. Ele também já compartilhou uma frase do ditador fascista Benito Mussolini em suas redes sociais.

Zema voltou recentemente de uma viagem a El Salvador, um dos países mais violentos do mundo que conseguiu reduzir drasticamente a taxa de homicídios após o presidente Naiyb Bukele transformar prisões em massa como política de Estado. A prática é condenada por organizações internacionais, que acusam Bukele de violar os direitos humanos.

Na entrevista, Zema elogiou o país da América Central e defendeu adotar práticas semelhantes e colocar o Exército brasileiro, que é responsável pela defesa externa do País, para combater o crime nas ruas.

"O que eles fizeram lá é o que o Brasil tinha que fazer. Eles enquadraram organizações e facções criminosas como organizações terroristas. E aí prender todos. Além disso, com essa decretação, Polícia Federal, Exército, teriam necessariamente de estar envolvido combatendo", disse Zema.

Embora adote discurso linha-dura na segurança pública, o governador tem visto os índices na área piorar sob sua gestão. Segundo o Atlas da Violência divulgado no mês passado, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes cresceu 3,2% em 2023 na comparação com 2022 em Minas Gerais. Nacionalmente, houve redução de 2,3%.

Além disso, Zema contingenciou recentemente R$ 1 bilhão em despesas, o que levou a Polícia Civil a racionar combustível para as viaturas, enquanto a Polícia Militar suspendeu o treinamento policial básico e diligências administrativas.