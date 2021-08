Zeca Pirão se emociona ao falar de empreendimentos comerciais na orla de Belém

A sessão da Câmara Municipal de Belém contou com a presença de 21 dos 35 vereadores nesta terça-feira (31).

Na tribuna, o presidente da casa Zeca Pirão (MDB) voltou a defender a mudança no plano diretor da cidade para que os empreendimentos comerciais possam ser construídos na orla de Belém.

Ele chegou a se emocionar durante a fala, ao revelar que é difícil para ele ver tantas pessoas desempregadas ou passando fome.

"Eu que convivo na rua tô vendo o que a população tá passando. Pra mim é constrangedor. Atendo quase 50 pessoas por dia e 95% é pedindo emprego. É um negócio horrível pra minha cabeça ver que as pessoas estão super necessitadas e não tem pra onde correr e ainda tem gente querendo proibir, impedir por problemas no meio ambiente. As pessoas tão no passado e querem encher o saco porque não passam fome. Esse é o meu desespero", disse para a reportagem.

Meio ambiente

Já a vereadora Bia Caminha (PT) subiu à tribuna para falar sobre mudanças climáticas e como Belém está encarando o assunto.

Segundo ela, é um debate civilizatório que admite que o atual modelo de desenvolvimento deu errado, no que classificou como "capitalismo predatório".

"Já apresentamos aqui em Belém um Plano de Mitigação das Mudanças Climáticas do Município e já tá entrando aqui na Casa e a gente espera que venha aqui para esse plenário para ser votado e apreciado pelos demais vereadores. Isso é muito importante porque quando a gente fala de mudança climática pode até parecer irreal ou longe do nosso alcance, mas estamos falando de desmatamento, desastres naturais e da piora na qualidade de vida, principalmente dos moradores mais pobres da nossa cidade", argumentou.