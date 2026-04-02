Wolney Queiroz desiste de candidatura a deputado e fica na Previdência Social

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz (PDT), anunciou nesta quinta-feira, 2, que não disputará as eleições de outubro e continuará no cargo. A decisão foi pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em nota divulgada pela assessoria do ministro, Wolney afirmou que permanecerá na pasta para priorizar o combate às fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e a redução das filas de atendimento. "A decisão atende a um pedido direto do presidente Lula para que o ministro priorize a continuidade da missão de cuidar dos nossos aposentados", diz o texto.

Wolney era cotado para concorrer a deputado federal por Pernambuco. O prazo para que ministros e outros ocupantes de cargos públicos se desincompatibilizem para disputar o pleito termina neste sábado, 4.

O ministro assumiu a Previdência em maio de 2025, após a saída de Carlos Lupi (PDT). Lupi deixou o cargo em meio ao escândalo de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS, investigado pela Polícia Federal. O esquema teria retirado cerca de R$ 6,3 bilhões de beneficiários do INSS entre 2019 e 2024 por meio de descontos associativos não autorizados.

A CPMI criada no Congresso para investigar as fraudes encerrou os trabalhos na semana passada sem aprovar o relatório final. A base do governo rejeitou o texto que pedia o indiciamento de 216 pessoas, incluindo o ex-ministro Lupi.

Wolney foi deputado federal pelo PDT por seis mandatos consecutivos a partir de 1995. Não conseguiu se reeleger em 2022 e assumiu a secretaria-executiva da Previdência antes de ser alçado ao comando da pasta.