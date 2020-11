Votação encerra com tranquilidade, mas com registros de atraso

Como anunciado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), as seções eleitorais encerram as votações às 17h. Em colégios do bairro da Pedreira, poucas pessoas chegaram “em cima da hora”, mas houve quem teve contratempos e não conseguiu votar. Foi o caso de Anderson Braga, mecânico, morador do município de Marituba, que foi atrapalhado pela chuva que caiu durante a tarde e não conseguiu votar no Colégio Salesiano do Trabalho, na travessa Alferes Costa.

“Ano passado eu morava na Pedreira e não consegui trocar, porque continuo votando em Belém. Não acho que eu fui negligente, porque saí às 16h, mas mesmo assim não consegui. A chuva caiu e me atrapalhou e não consegui votar. É a primeira vez que isso acontece na minha vida, nunca antes deixei de votar”, afirmou.

O casal Carlos Augusto da Cruz e Edna Cristina de Oliveira, moradores da Pedro Miranda, chegaram 20 minutos antes da votação, mas não tiveram problemas. Segundo eles, preferiam deixar o “sufoco” passar para votar com tranquilidade. “Brinco que gosto de decidir a eleição, por isso chego perto do final. Este ano foi mais tranquilo que na eleição passada”, disse Carlos Augusto. Edna relata que, em 2018, errou a seção eleitoral e não conseguiu exercer o direito do voto.

No Colégio Estadual de 1° Grau Santa Luzia, também na Pedreira, não foram registrados casos de pessoas atrasadas que não conseguiram votar. “Pela manhã foi mais complicado, com várias pessoas idosas, que ficaram na frente do colégio, no horário preferencial. Mas nós conseguimos contornar a situação, com a nossa equipe. Agora, pelo final da tarde, foi tudo bastante tranquilo”, contou Gabriel Silva, técnico da votação no local.